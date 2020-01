Bordtennisklub klar til Top12-stævne i ny arena

Stævneformen er udfordrende for selv de bedste spillere, idet der skal præsteres på topniveau i samtlige kampe undervejs. Det gælder om at et fysisk overskud og have et 'godt hoved' gennem hele stævnet.

Her sætter de bedste 12 spillere fra hver ungdomsårgang hinanden stævne og mødes alle-mod-alle over to dage. Vinderen er selvsagt den spiller, der undervejs samler flest sejre sammen.

Perfekte rammer

Torsten Hansen, der er næstformand i Hillerød GI Bordtennis, glæder sig til at agere turneringsleder i den nye arena:

"Allerede i november - altså lang tid inden den officielle åbning - var vi på smugkig i hallen, og vi kunne se, at de nye omgivelser giver mulighed for at løfte Ungdoms Top12 til et helt nyt niveau i år. De fleksible tribuner tillader, at vi kan lave 12 baner med stor plads, samtidig med at der er masser af tilskuerpladser hele vejen rundt," fortæller Torsten Hansen i en pressemeddelelse.

"Og når vi nu er i Hillerød, håber vi selvfølgelig, at flere lokale har lyst til at komme forbi og opleve vores ungdomsspillere for fuld udblæsning," fortsætter han. Jesl