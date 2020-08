Bordtennis har åbent hus

Fritid Nu kan lokale seniorer holde både krop og hjerne i form med bordtennis. Hillerød GI Bordtennis tilbyder fremover bordtennis til alle over 60 år i forbindelse med satsningen 'BAT 60+' fra DGI Bordtennis og BordtennisDanmark.

Hvis du vil teste om sporten, er noget for dig, så kan du komme til åbent hus hos Hillerød GI Bordtennis. Klubben vil lave et nyt seniorhold. Så hvis du vil være en del af det, så mød op på FrederiksborgCentret, Milnersvej 39, 3400 Hillerød, hvor der er åbent hus mandag og onsdag 7. og 9. september fra klokken 10 til 12. Du kan selvfølgelig låne bord, bat og bold i klubben, og det er ikke nødvendigt at tilmelde sig.