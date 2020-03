Bordtennis: Fem medaljer til hillerødspillere

"Hillerødspillerne viste sig som fremragende doublespillere. Så selv om enkelte af spillere havde håbet og troet på metal i single, var det et succesfuldt senior-DM. Herrerne kan nu fokusere på de sidste kampe i slutspillet, hvor medaljer ser lidt svære ud at nå. Damernes mål er sikre sig bedst mulig placering i grundspillet og mindst Top 4 for så at forsøge at genvinde DM for tredje år i træk," skriver Thomas Hjermind Jensen, der er formand for den lokale bordtennisklub, i en pressemeddelelse.