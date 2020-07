Se billedserie Kommunen fik i sidste måned sat to bjælker op, der skal advare bilister i for høje køretøjer, inden de kører ind i tunnelen under Hillerødmotrovejens Forlængelse på Frederiksværksgade. Men nu er de blevet taget ned igen. Arkivfoto: Martin Warming

Send til din ven. X Artiklen: Bommert: Højdevarsling ved tunnel fjernet igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bommert: Højdevarsling ved tunnel fjernet igen

Bjælkerne ved tunnelen på Frederiksværksgade, der skal advare bilister i for høje køretøjer, er blevet pillet ned igen

Hillerød Posten - 23. juli 2020 kl. 05:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et utal af varebiler har i tidens løb kilet sig fast i tunnelen under Hillerødmotorvejens Forlængelse på Frederiksværksgade, fordi de har været for høje til at kunne passere.

I sidste måned tog Hillerød Kommune konsekvensen af de mange 'fastkørsler' og opsatte to bjælker - en på hver side af tunnelen - der skal være med til at advare bilister, der er på vej ind i tunnelen i et køretøj, der er for højt.

Men de to bjælker er nu blevet fjernet igen. De sad nemlig for lavt, fortæller Ivan Christensen, der er sektionsleder i Trafik, Vej og Park i Hillerød Kommune.

"Vi har været nødt til at tage dem ned, fordi de sad en lille smule for lavt, men de kommer op igen så hurtigt som muligt," lover Ivan Christensen.

Ivan Sønderholm forventer, at bjælkerne kommer op igen i starten af august. I den rigtige højde. Foto: Martin Warming

Forstår det ikke Der findes ikke nogen officiel opgørelse over, hvor mange biler der i tidens løb har sat sig fast i tunnelen og spærret for trafikken. Men der er tale om rigtig mange, og det irriterer Dan Riise (V), der er formand for Arkitektur, Byplan- og Trafikudvalget, at kommunen har været nødt til at bruge penge på de to bjælker, som bilerne altså rammer, hvis de er for høje til at køre igennem tunnelen.

"Jeg forstår ikke, at det er nødvendigt. Der har ikke været noget galt med skiltningen tidligere. Bilisterne har tydeligt kunne se, hvor højt deres køretøj måtte være, og jeg synes, det er mærkeligt, at man kører rundt i et køretøj, som man ikke kender højden på," har han tidligere sagt til Hillerød Posten.

Hillerød Kommune har brugt knap 65.000 kroner på at få de to bjælker sat op, men det kommer ikke til at koste Hillerød Kommune noget, at højden på dem nu skal ændres.

"Der er tale om en leverandørfejl, så det er ikke noget, der kommer til at koste os noget," lyder det fra Ivan Christensen, der forventer, at bjælkerne kommer op igen i starten af august. I den rigtige højde.

relaterede artikler

Så skete det igen: Varebil satte sig fast i tunnel 09. december 2019 kl. 08:54