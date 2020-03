Bomberyddere tilkaldt: To paller fyrværkeri fundet i kælder i Hillerød

Nordsjællands Politi fik lørdag eftermiddag kort før klokken 14 en anmeldelse om, at ukendte gerningsmænd havde efterladt to paller med fyrværkeri i en industribygning på Huginsvej i Hillerød.

Politiet og Frederiksborg Brand & Redning kørte til Huginsvej, hvor man kunne konstatere, at der rigtigt nok stod to paller fyldt med fyrværkeri i kælderen. Forsvarets bomberyddere, EOD, blev derfor tilkaldt for at borttransportere den enorme mængde fyrværkeri.