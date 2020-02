Lisa Nielsen skulle flytte ind i sin lejlighed tirsdag den 28. januar - efter redaktionens deadline - men selv om lejligheden både er blevet rottesikret og rengjort, er hun ikke meget for det. Foto: Martin Warming Foto: Martin Warming

Boligområde hårdt plaget af rotter: "Jeg glemmer aldrig lyden af dens kløer henover gulvet"

Beboerne i Lærkeparken har store problemer med rotter, der kommer ind i deres lejligheder

Hillerød Posten - 03. februar 2020 kl. 18:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Beboerne i Lærkeparken i Hillerød øst er i øjeblikket hårdt plaget af rotter. Rundt omkring i bebyggelsen myldrer rotterne frem, og de utiltalende bæster nøjes ikke med at gnave i affald, der ligger udendørs. Flere af beboerne har også haft besøg af rotterne inde i deres lejligheder. En af dem, der har stået ansigt til ansigt med en rotte i sin lejlighed, er Lisa Nielsen, der bo i en af de nye lejligheder, der er blevet bygget oven på nogle af de gamle boligblokke i Lærkeparken. "Jeg lå og sov en eftermiddag, fordi jeg havde været på nattevagt, og da jeg stod op, sad der en rotte i en lænestol inde i stuen og gnavede i noget tøj. Jeg gik fuldstændig i panik og begyndte at skrige, og det fik rotten til at flygte ud i køkkenet," fortæller Lisa Nielsen, der har boet i lejligheden i et års tid. "Jeg tror aldrig, at jeg glemmer lyden af dens kløer henover gulvet, da den løb ud i køkkenet," tilføjer hun om den ubehagelige oplevelse. Men det er ikke den eneste gang, Lisa har haft besøg af en rotte. I midten af december kastede en rotte sig midt om natten over en affaldspose, der stod i køkkenet, hvilket, ifølge Lisa, larmede helt vildt. Og hun har mistanke om, at der har været rotter i hendes lejlighed flere andre gange. "Jeg ved ikke helt, hvordan de kommer ind i lejligheden. Det er der ikke rigtig nogen, der kan finde ud af, men jeg har hørt, at en rotte kan presse sig igennem et hul på bare 1,7 centimeter, så der skal jo ikke så meget til. De har prøvet at rottesikre rundt omkring ved håndvasken og opvaskemaskinen, men det har tilsyneladende ikke hjulpet," siger Lisa Nielsen.

Pakkede sine tasker Efter oplevelsen med rotten i lænestolen, valgte Lisa at flytte ud af lejligheden med det samme. "Jeg pakkede mine tasker med det samme og smuttede. Jeg vil simpelthen ikke bo sammen med skadedyr. Det er hamrende sundhedsskadeligt, og jeg ved jo ikke, hvor de har været, og hvad de har gnavet i. Jeg har fået at vide, at jeg ikke må have affald stående i lejligheden, men jeg kan jo heller ikke have frugt og den slags lignende. Det er virkelig besværligt og meget, meget ubehageligt," siger Lisa Nielsen. Ifølge Lisa Nielsen tages hendes råb om hjælp ikke alvorligt af boligselskabet AKF Ejendomme. "Jeg bor i en spritny lejlighed, så jeg forventer selvfølgelig ikke, at der kommer rotter ind. Jeg ved ikke, hvor det er gået galt, men der er tilsyneladende noget, der er blevet bygget forkert. Boligselskabet har kendt til problemet siden i sommer, så det er jo ikke nyt for dem, men jeg har svært ved at komme i kontakt med dem, og de reagerer ikke på mine henvendelser. I det hele taget virker det som om, at de ikke tager det alvorligt," siger hun.

Der står rottefælder over det hele rundt omkring i Lærkeparken. Foto: Martin Warming



Omdøbes til Rotteparken Britta Brylov, der er formand for beboerrepræsentationen i Lærkeparken, undrer sig også over, at boligselskabet ikke har fået sat en stopper for rotteplagen endnu. Ifølge hende opstod problemerne med rotterne for alvor, da to nærliggende institutioner blev revet ned. "Jeg ved ikke, om rotterne gemte sig i de gamle bygninger, men vi har haft problemer med rotter, siden de rev dem ned. Boligselskabet har forsøgt at gøre noget ved problemet ved blandt andet at sætte nogle rottespærrere op i kloakkerne, men det har bare ikke hjulpet, og det er selvfølgelig frustrerende, at det har skullet tage så lang tid, før der gøres noget effektivt ved rotteplagen," siger Britta Brylov. Hun har ikke det fulde overblik over, hvor mange beboere, der har haft rotter inde i deres lejligheder. "Det er ikke alle, der melder til mig, men forleden hørte jeg en beboer sige, at Lærkeparken kunne omdøbes til Rotteparken, og det siger jo temmelig meget om, hvor meget problemet fylder hos vores beboere – også hos dem der ikke direkte har haft besøg af rotterne," siger Britta Brylov, der selv har haft en rotte på besøg i noget fuglefoder, der stod på hendes altan. Hos ejendoms- og investeringsselskabet AFK Koncernen forklarer ejendomsdirektør Lars Gjørret, at man allerede har gjort en hel del for at få bugt med rotterne. ”Vi har haft flere førende firmaer indenfor skadedyrsbekæmpelse til at hjælpe os, siden vi blev opmærksomme på problemet i forsommeren. De har lavet nogle forskellige tekniske tiltag, der har stoppet tilgangen af nye rotter, der kommer ind, men der er desværre stadig nogle rotter tilbage inde i ejendommen, og det er dem, vi stadig har nogle udfordringer med. Vi er i øjeblikket i gang med at rottesikre deres adgangsveje til lejlighederne med nogle gitre, så de ikke kan komme ind i lejlighederne, og håbet er, at de vil søge andre steder hen, når deres adgang til mad og drikke stoppes. Rottesikringen er nemlig lavet på den måde, at rotterne ikke kan komme ind i ejendommen nu, men de kan godt komme ud,” fortæller Lars Gjørret, der regner med, at alle lejligheder er blevet rottesikret i midten af februar.

Bedste folk på sagen Lars Gjørret ved ikke med sikkerhed, hvorfor der pludselig opstod problemer med rotter i Lærkeparken. ”Der er et byggeri i gang i nærheden, men om det har noget med det at gøre, kan jeg ikke svare på, men vi kan i hvert fald konstatere, at der har været problemer med rotter, siden byggeriet startede,” siger han. ”Første gang, vi hørte om problemerne, var i forsommeren, og vi tog det meget alvorligt fra dag et. Derfor er jeg selvfølgelig også rigtig ked af at høre, at der er nogle lejere, der synes, at vi ikke har taget problemet alvorligt. For det har vi. Vi har løbende orienteret lejerne om, hvordan de skulle forholde sig, og hvad de skulle gøre, hvis de havde problemer med rotter, og vi har bedt vores medarbejdere om at være tilgængelige for vores lejere, hvis de har haft problemer med rotter. Derfor kan jeg kun beklage, hvis der er nogle, der synes, at vi ikke har taget det alvorligt og gjort nok,” siger han. ”Vi har sat de bedste fagfolk på sagen, så det er et problem, vi tager meget alvorligt. Vi gør alt, hvad vi kan, for at få styr på det her problem,” slutter han. Tilbage i Lærkeparken står Lisa Nielsen og kigger op på sin lejlighed, som hun ikke har været inde i, siden rottebeasøget lørdag den 18. januar, hvor det sad en rotte og gnavede i hendes tøj. Hun skal efter planen flytte tilbage til sin lejlighed tirsdag den 28. januar (efter redaktionens deadline), men hun er ikke helt tryg ved situationen. "Nu har de forsøgt at rottesikre igen, men jeg ved jo ikke, om det virker. Jeg har ikke lyst til at skulle stå ansigt til ansigt med en rotte igen i min egen lejlighed, og jeg har det faktisk ikke særlig godt med at skulle flytte tilbage. Det her har påvirket mig rigtig meget, og jeg overvejer at finde noget andet at bo i," siger Lisa Nielsen til Hillerød Posten.

