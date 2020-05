Jackie Rasmussen, der er sports- og salgsdirektør i Hillerød Fodbold, regner med, at klubben er klar til at genoptage træningen for alle årgange fra mandag den 18. maj. Arkivfoto: Martin Warming

Bolden ruller igen: Lokale fodboldklubber gør klar til at genoptage træningen

De lokale fodboldklubber er i fuld gang med at gøre klar til at træne igen

13. maj 2020

Landets fodboldbaner har ligget øde hen i flere måneder, men nu kan de over 300.000 fodboldspillere, der findes i Danmark, endelig begynde at sparke til en fodbold igen.

Myndighederne har givet tilladelse til, at alle sportsgrene, der foregår udendørs, må starte med at træne igen, og det glæder selvfølgelig Jackie Rasmussen, der er sports- og salgsdirektør i Hillerød Fodbold, der har omkring 600 medlemmer.

"Det bliver selvfølgelig noget anderledes end normalt, men jeg tror, at der er rigtig mange, der bare er glade for, at de kan komme i gang med at spille lidt fodbold igen," siger Jackie Rasmussen til Hillerød Posten.

Han har haft særdeles travlt med at lægge en plan for genåbningen af den lokale fodboldklub, efter at Mette Frederiksen i torsdags gav grønt lys til, at alle former for idrætsgrene og foreningsliv, der foregår udendørs, må starte igen - hvis man vel og mærke overholder en masse regler og retningslinjer.

Føle sig tryg For fodboldens vedkommende betyder det blandt andet, at spillerne ikke må heade til bolden eller tæmme den med brystet. Derudover gælder forsamlingsforbuddet på 10 personer også på en fodboldbane, hvilket betyder, at mange af holdene skal deles op og trænes i mindre grupper på maksimalt ni spillere og en træner.

"Vi er ved at udarbejde en plan, så alle ved, hvordan de skal forholde sig, fra det øjeblik de ankommer til stadion, til de forlader det igen. Det er et kæmpe puslespil, men vi forsøger at løse det på den bedste måde. Det vigtigste er, at alle føler sig trygge - både spillere og trænere - og vi ønsker at gøre det på den helt rigtige måde, så vi overholder alle de retningslinjer og krav, der er," siger Jackie Rasmussen.

Giver god mening Han regner med, at Hillerød Fodbold er klar til at genoptage træningen for alle årgange igen fra mandag den 18. maj. Og selv om det altså bliver en alternativ form for træning på grund af de regler og retningslinjer, der er, så er Jackie Rasmussen sikker på, at der er rigtig mange, der glæder sig til at få græs under fødderne igen.

"Jeg tror, at der er rigtig mange børn og unge, der glæder sig til at få lidt luft og motion og ikke mindst møde deres holdkammerater igen, og selv om de ikke kan spille fodbold, som de kender det, så synes jeg, at det giver rigtig god mening, at vi starter med at træne igen," siger han til Hillerød Posten.

I IS Skævinge Fodbold er bestyrelsen også i fuld gang med at lægge en plan for, hvordan træningen kan genoptages.

Bestyrelsen holder online-møde tirsdag aften (efter redaktionens deadline), men Jesper Rasmussen, der er formand for fodboldklubben i Skævinge, regner med, at træningen kan starte igen allerede i slutningen af denne uge.

Hos Ålholm Fodbold arbejder bestyrelsen også på højtryk i disse dage.

Men Ålholm Fodbold, der træner på banerne ved Hillerød Vest Skole, skal først have tilladelse til at bruge banerne af både kommunen og skolen, fortæller Peter Thue Poulsen, der er bestyrelsesformand.

"Jeg ved endnu ikke, om skolen selv skal bruge banerne mere end normalt, men det kan man godt forestille sig, så det giver os da selvfølgelig nogle udfordringer," siger han til Hillerød Posten.

Peter Thue Poulsen understreger samtidig, at klubben under alle omstændigheder ikke starter med at træne, før klubben har en skudsikker plan for, hvordan det skal foregå.

"Både trænere, forældre, bestyrelsen og spillere skal være trygge ved planen og retningslinjerne," siger Peter Thue Poulsen, der håber, at Ålholm Fodbolds medlemmer kan starte med at træne i næste uge.

