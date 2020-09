Børneteater: Mere Karius og Baktus i Støberihallen

"Når nu så meget bliver aflyst, er vi glade for at kunne gøre det modsatte - arrangere en ekstra forestilling for børn. Vi skal nok passe på med smittefaren, afstand og håndsprit, og Støberihallen er et sikkert sted at komme. Man må godt grine," siger formand for Hillerød Musik & Teater, Claus Levinsen.