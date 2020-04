Politikere og forvaltning skal fortsat tænke kreativt for at sikre, at der er dagtilbudspladser nok til de mange børn i kommunen. Arkivfoto Foto: Marko Poplasen/poplasen - stock.adobe.com

Børnetal stiger: Nye ideer skal sikre pladserne

Prognoserne peger fortsat på, at der kommer til at mangle dagtilbudspladser i Hillerød Kommune de nærmeste år

Hillerød Posten - 16. april 2020 Af Mette Dolmer Thygesen

Der skal tænkes i nye baner for at sikre, at der fortsat er institutionspladser til alle børn i Hillerød Kommune i fremtiden.

For nye prognoser peger fortsat på et stigende børnetal - og på, at der bliver behov for endnu flere børnehave- og vuggestuepladser i kommunen hen over de kommende år.

Politikerne i Børn, Familie og Ungeudvalget blev på deres møde 2. april orienteret om de nyeste prognoser, og de viser, at der kommer en stigning på 11 procent i behovet for dagtilbudspladser over de kommende fire år frem mod 2024, mens stigningen er helt oppe på 26 procent, når man kigger længere frem og ser på de kommende 10 år frem mod 2029.

Prognosen kom langt fra bag på politikerne, siger udvalgsformand Peter Frederiksen (Venstre):

"Det er ikke meget anderledes, end hvad vi allerede kendte til. Der er dog lidt mindre pres på vores dagtilbud, end hvad tallene viste sidste år - men vi har stadig ikke nok pladser, så vi fortsætter processen med at finde nye pladser".

Kommunen har allerede sat gang i byggeriet af en ny institution på Roskildevej, og derudover er der blandt andet åbnet en ny udflytterbørnehave med hus i Gørløse, mens der er bygget til og om og udvidet i flere dagtilbud i kommunen.

Men den nyeste analyse viser, at der stadig vil mangle pladser i nogle områder i kommunen. Det gælder både i Hillerød ved Hillerødsholmskolen, Sophienborgskolen, Frederiksborg Byskole og Hillerød Vest Skolen, afdeling Ålholm. Også ved Grønnevang Skoles to afdelinger kan der komme pladsmangel, og i Skævinge bliver der behov for flere pladser, viser prognosen.

Nye ideer i spil For at dække de kommende behov uden at skulle bygge alt for meget nyt, hvilket som bekendt er dyrt for kommunen, har forvaltningen set på hvilke kommunale bygninger, der kunne bruges til et andet formål. De listede en række forslag op over for politikerne, og de skal nu undersøges nærmere. Der er blandt andet forslag om at etablere dagtilbud på Ullerød Skole og Store Dyrehave Skole ved at flytte de nuværende specialskoletilbud ud på Alsønderup Skole, hvor der er plads til det.

Det er Peter Frederiksen positiv over for:

"Der står en relativt ledig bygning i Alsønderup Skole - den skal dog skimmelsvamprenoveres for at blive brugt til noget. Så kan den fint bruges til specialtilbud, for specialskoleelever er ikke så udfordrede med hensyn til den geografiske placering. De bliver i forvejen kørt i taxa til deres tilbud, så det betyder mindre for dem, hvor skolen ligger, end for eksempelvis elever på Hillerød Vest Skolens afdeling Ålholm. Det ville være en god måde at frigive kapacitet til nogle fine institutioner i både Ullerød og Store Dyrehave skoler. Det, synes jeg, er godt tænkt af forvaltningen," siger han.

Også på Grønnevang Skoles afdeling på Jespervej kan det undersøges nærmere, om der mulighed for at etablere dagtilbud, men det skal kunne håndteres samtidig med, at der er skole i gang, understreger Peter Frederiksen.

"Der er nogle udfordringer, som vi skal tænke igennem, men tanken om at bruge de kommunale bygninger til noget andet er god i stedet for, at vi skal ud at bygge nyt. Det ville være meget let, hvis vi bare havde uendeligt mange millioner kroner at bygge for, men det har vi ikke, så vi må tænke os om. Og jeg synes, forvaltningen er gået godt til den med opfindsomhed - med respekt for borgernes penge," siger Peter Frederiksen.

Blandt ideerne er også at lave midlertidige flygtningeboliger på Smedievej om til dagtilbud, at udvide institutionen på Klostervej eller bygge Myretuen i Skævinge om til ny vuggestuegruppe.

Mulighederne for at bygge nye dagtilbud ligger i Ullerød Nord og måske i Skævinge.

"Der kommer jo en stribe boliger der, og samtidig er der fysisk plads til det. Det er der ikke så mange steder inde i indre by," siger Peter Frederiksen.