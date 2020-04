Hillerød Kommune må tænke kreativt for at at sikre, at der er plads nok til alle børn i dagtilbuddene - så blandt andet ældrecentret Grønnegadecentret bliver taget i brug. Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

Send til din ven. X Artiklen: Børn skal passes i tomt ældrecenter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Børn skal passes i tomt ældrecenter

Blandt andet Grønnegadecentret skal bruges til at huse alle de børn, som nu er tilbage i dagtilbuddene

Hillerød Posten - 22. april 2020 kl. 19:20 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Alle ideer kommer i spil, når det handler om, hvor Hillerød Kommunes mange børn skal passes. Således kommer det tomme Grønnegadecenter - også kendt som seniorernes fritidshjem - i spil.

"Vi har lige nu omkring seks institutioner, hvor vi bruger andre lokaler end institutionens egne, og så har vi nogle, hvor vi har lejet telte for at udvide mulighederne for at være udenfor i længere tid af gangen. Børnene skal jo helst være så meget udenfor som muligt - alt afhængig af aldersgruppe. Vi har også tre-fire spejderhytter i spil - og Grønnegadecentret, som ikke bliver benyttet nu, kommer i brug. Der er nogle gode, store lokaler, og der kan være mange mennesker," siger dagtilbudschef i Hillerød Kommune Rikke Pihl Terkelsen.

Ældre dagtilbud Det er politikerne i Børn, Familie og Ungeudvalget, som har besluttet, at det enkelte dagtilbud kan inddrage alternative lokaler som for eksempel tilknytningshuse, foreningslokaler eller andet for at leve op til anbefalingerne om mere plads per barn. Derfor kan nogle forældre altså risikere at skulle aflevere og hente deres børn andre steder end normalt, har kommunen meddelt forældrene. For det er meget forskelligt fra institution til institution, hvor meget plads der er til rådighed, siger udvalgsformand Peter Frederiksen (V):

"En helt nyåbnet børnehave har flere kvadratmetre at gøre godt med end en af de ældre institutioner. Så det er op til den enkelte leder at melde ud til forældrene, hvordan det hele kommer til at foregå i netop den institution.

Hvis der ikke er plads nok, så må man bruge andre lokaler som forsamlingshuse eller foreningshuse for at leve op til de krav, som myndigheder har stillet til dagtilbuddene".

40 forskellige dagtilbud Kommunen har over 40 dagtilbud, og hvert af dem har sine udfordringer, siger Peter Frederiksen:

"Forvaltningen taler med hver enkelt dagtilbud og får meldinger på, hvad deres udfordringer er - og de er meget forskellige. Vi har nogle ældre og relativt små dagtilbud mange steder, og her er det en udfordring af finde pladsen. Så det forsøger vi at løse på bedste vis," siger han.

Kommunen kan få brug for endnu flere lokaler - alt efter hvor mange børn der skal i nødpasning, og det tal er stigende, fordi der bliver genåbnet for flere erhverv.

"Alle institutioner er åbne for nødpasning, og det gælder en stor gruppe børn, og den gruppe er blevet endnu større, efterhånden som vi genåbner en større del af samfundet. Så behovet for lokaler kan stige, efterhånden som vi får flere børn ind i nødpasning," siger Rikke Pihl Terkelsen.