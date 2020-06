Se billedserie Børnene bliver hver morgen hentet ved Oasen på Vibekevej og kørt til Gørløse. Foto: Martin Warming

Børn fra midtbyen skal passes i Gørløse: - Herude er der mange flere muligheder

Hillerød Kommunes nye udflytterbørnehave 'Margueritten' åbnede den 1. maj, og forleden fik institutionen besøg af blandt andre borgmesteren

Hillerød Posten - 25. juni 2020 kl. 17:30 Af Martin Warming

De første børn har allerede fundet sig til rette i Hillerød Kommunes nye udflytterbørnehave 'Margueritten' i Gørløse.

Og de har masser af plads at boltre sig på i øjeblikket.

Der er plads til 80 børn i den nye institution, der ligger på Th. Petersens Vej, men pt. er der kun indskrevet 13 børn. Flere er dog på vej efter sommerferien, og håbet er selvfølgelig, at der løbende vil komme nye børn til.

Huset, som Margueritten holder til i, er oprindeligt bygget som daginstitution, men har indtil for nylig været anvendt til flygtningeboliger. Efter en større renovering og ombygning er der altså igen kommet daginstitution i huset, og onsdag morgen besøgte borgmester Kirsten Jensen (S) og Peter Frederiksen (V), der er formand for Børn, Familie og Ungeudvalget, den nye børnehave. Se mange flere billeder fra 'Margueritten' i billedgalleriet øverst i artiklen...

Her blev de vist rundt af daglig leder Brian Borre, der blandt andet fortalte, at børnehaven er indrettet efter de seneste teorier inden for den pædagogiske praksis og helt i tråd med den nye læreplan.

Attraktiv Og borgmesteren var meget begejstret for det, hun så.

"Jeg synes, at 'Margueritten' må være attraktiv for alle forældre, som bor i midtbyen, når de først ser de gode forhold, og hvor godt deres børn får det, hvis de kommer på en lille bustur til Gørløse. Det hele står klar til dem. Indenfor er der smukt og fantastisk, og udenfor er der en rigtig god legeplads og mulighed for nogle gode ture i området," siger Kirsten Jensen.

Og Peter Frederiksen stemmer i.

"Jeg synes, det er blevet helt fantastisk. Der er nogle superengagerede medarbejdere, der har været med til at sætte deres præg på, hvordan børnehaven skulle indrettes, og de kan godt være stolte over resultatet," lyder det fra udvalgsformanden.

Børnene, der går i Margueritten, kommer fra Hillerød midtby. De mødes om morgenen i Oasen på Vibekevej ved stationen, hvorfra de bliver kørt til Gørløse. I øjeblikket er der en enkelt afgang hver morgen, men planen er, at der skal være to afgange i takt med, at det komme flere børn til.

Om eftermiddagen bliver børnene kørt tilbage til Oasen, hvor de kan være, indtil de bliver hentet af deres forældre. man har dog også selv mulighed for selv at bringe og hente sit barn i institutionen i Gørløse.



Kirsten Jensen og Peter Frederiksen blev vist rundt i den nye institution af Brian Borre, der er daglig leder. Foto: Martin Warming



Tænkt fleksibelt Når Hillerød Kommune har valgt at lave en udflytterbørnehave, så handler det simpelthen om, at der er for få institutionspladser i midtbyen.

"Vi prøver at tænke fleksibelt. Vi har nogle kvadratmeter her ude i Gørløse, som ligger i nogle fantastiske omgivelser, og så har vi nogle børn i midtbyen, der har behov for pasning, og det kan vi kombinere på den her måde," siger han.

Og selv om børnene altså lige skal bruge omkring 20 minutter på at køre henholdsvis frem og tilbage, så er tiden givet godt ud, mener Kirsten Jensen.

"Herude er der mange flere muligheder for udendørsaktiviteter end inde i byen. Vi mangler børnehavepladser i midtbyen, og vi vil jo gerne give alle, der har brug for det, en institutionsplads, og jeg synes, at det her tilbud er en rigtig god løsning," siger Kirsten Jensen.

