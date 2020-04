Blomster skal skyde op på Holmegårdsvej

"Vi vil gerne have frodige og blomstrende byer. Derfor har vi gennem længere tid arbejdet med en Strategi for Bynatur. Vi vil sikre, at naturen også kan få lov at udfolde sig i vores byer. Man kan se et eksempel på det ved Peder Oxes Allé, hvor Novo de seneste år har sået rigtig mange blomster, så der er blomsterenge fremfor bare kortklippede græsrabatter. Arealet på Holmegårdsvej er præcis sådan et område, hvor vi måske tidligere bare ville så græs og så komme og klippe det jævnligt, men nu vil der komme en flot, blomstrende eng, som både er god for os mennesker, fordi vi bliver glade af at se på den, men som i høj grad også er vigtig for dyr og insekter," udtaler hun i pressemeddelelsen.