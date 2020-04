Blå Kors åbner deres genbrugsbutik igen

"Vi har brugt ventetiden til at fylde butikken op med masser af nyt tøj, sko, tasker, ting og sager mm., så nu mangler vi bare at se alle vores dejlige kunder - gamle som nye," skriver genbrugsbutikken på Facebook.

Der vil være en række nye tiltag for at beskytte kunder og frivillige:

"Det bliver en kontrolleret genåbning, hvor vi har stor fokus på sikkerhed og tryghed for alle vore kunder og frivillige medarbejdere. Det er vigtigt for os, at alle føler sig trygge ved at komme i vores butik," skriver Blå Kors, som blandt andet sørger for, at der er håndsprit ved indgangen, afstandsmarkører på gulvene, plexiglas ved kasseapparatet og begrænsning af antal kunder på 8-10 personer ad gangen.