Se billedserie Birgitte Bregnedal har netop udgivet børnebogen ?Træn! Træn! Træn!?, som er den syvende bog i Gyldendals fodboldserie 'Drømme og Driblinger'. Pressefoto Foto: Birgitte Bregndal

Send til din ven. X Artiklen: Birgitte klar med højaktuel børnebog Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Birgitte klar med højaktuel børnebog

Den lokale børnebogsforfatter Birgitte Bregnedal er aktuel med ny børnebog i fodboldserien 'Drømme og Driblinger'. Den nye bog er mere aktuel end ventet - for den handler om at træne selv

Hillerød Posten - 02. maj 2020 kl. 07:22 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Træning alene eller med en enkelt ven har fået ekstra aktualitet i det her forår, hvor både skoler og fodboldklubber holder lukket for at hindre spredningen af Covid19. Derfor er den seneste bog fra den lokale børnebogsforfatter Birgitte Bregnedal også mere aktuel, end forfatteren kunne vide, da hun skrev historien.

Den nye bog, 'Træn! Træn! Træn!', er den syvende bog i Gyldendals fodboldserie 'Drømme og driblinger'. Bogen handler om Jakob, der spiller kant i den fiktive boldklub Kystby. Da hans far bliver sponsor i klubben, starter Jakob inde for første gang til kamp. Han glæder sig, men holdet taber, og han kommer i tvivl om, hvorvidt han kun fik pladsen på grund af sin fars penge. Nu vil han spille sig til en plads på holdet og går derfor i gang med at træne. Og hjemmetræningen er netop højaktuel i denne coronatid, hvor fodboldtræningen er aflyst, mener Birgitte Bregnedal:

"I min nye bog træner Jakob både alene og sammen med en ven for at blive bedre. Jeg tror, mange børn kan få glæde af at lege med bolden og måske sætte sig et mål: Træne jonglering, driblinger, aflevering, afslutninger og indkast, så de holder boldfølingen ved lige. Men jo bare alene eller med en enkelt ven, hvilket er det modsatte af, hvad fodbold normalt står for".

Læse om fodbold Hun håber, at en bog om fodbold kan inspirere børn til at læse:

"Børn savner deres hverdag, og selvom 0-5. klasse igen kan komme i skole, så må de endnu ikke komme til fodbold. Samtidig skal børnene læse hver dag. For fodboldbørn er det oplagt at læse om venskaber og fodbold, mens de venter på en hverdag med fodbold blandt venner på grønsværen," siger hun.

13 bøger Birgitte Bregnedal har foreløbig skrevet 13 bøger med fodbold som tema. Udover de syv bøger i 'Drømme og driblinger' har hun skrevet tre bøger i serien 'Fodbold og finter' til de 6-8 årige, to bøger i serien 'Tøser der takler' til de 8-11 årige samt 'Udenfor United' til unge og voksne, der ellers ikke læser.

Samtidig med, at 'Træn! Træn! Træn!' udkommer, så er Birgitte Bregnedals første bog i serien blevet genudgivet. Den populære bog har titlen 'Den nye træner'. Bogen blev udsolgt i efteråret 2019, men er netop udkommet i ny udgave i Gyldendals 'Læs løs'-serie. Bogen blev i sin tid præmieret af Kulturministeriet og har derfor modtaget Drengelitteraturprisen.

Hver bog i 'Drømme og driblinger' er en selvstændig historie om fodbolddrengene fra fiktive Kystby, og der er en ny hovedperson i hvert bind, så læseren kommer rundt på hele banen og hjem i alle familierne. Serien retter sig primært mod læsere på 8-12 år, der elsker fodbold.

Birgitte Bregnedal bor i Hillerød med sin mand Lars og er mor til Laura og Mikkel. Hun har en baggrund som økonom og debuterede som forfatter 2015 med 'Den nye træner'.

Mdt