Birgitte efterlyser høflig mand fra bussen: - Han fortjener at få en dusør

Men en ung mand, som Birgitte beskriver som både snarrådig og høflig, trådte heldigvis til og sørgede for at gøre hende opmærksom på den glemte taske.

"Jeg har kræft i hjernen og kan derfor glemme fra det ene sekund til det andet, men ellers er jeg klar og velfungerende," fortæller Birgitte Petersen, der ærgrer sig over, at hun ikke fik takket den unge mand nok.

"Jeg var lidt chokeret over, at jeg kunne glemme mine taske, og jeg havde ingen kontanter på mig, men jeg synes, at den unge mand fortjener at få en lille dusør som tak for hjælpen," siger hun til Hillerød Posten.