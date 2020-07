Bilist uden kørekort kørte med afmeldte nummerplader

En 41-årig mandlig bilist fra Sorø blev mandag klokken 06.13 standset af politiet på Overdrevsvejen i Hillerød i krydset ved Københavnsvej, idet han kørte i en bil med afmeldte nummerplader.

Da patruljen bad ham om at fremvise et gyldigt kørekort, viste det sig, at manden ikke havde førerret, skriver politiet i deres døgnrapport.