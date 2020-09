Ifølge politiet var det en 45-årige kvindelig bilist, som var skyld i et færdselsuheld onsdag. Arkivfoto

Bilist sigtet efter sammenstød

Nordsjællands Politi modtog onsdag klokken 12.05 en anmeldelse om, at der netop havde været et færdselsuheld i krydset Markedsstræde/Slangerupgade i Hillerød.

Her holdt en 45-årige kvindelig bilist fra Hillerød på Markedsstræde og foretog venstresving ud på Slangerupgade, men hun kørte ind i en personbil, som en 87-årig kvinde fra Hillerød kørte i, skriver politiet i deres døgnrapport.

Den 45-årige blev i forbindelse med færdselsuheldet sigtet for ikke at have overholdt sin ubetingede vigepligt.