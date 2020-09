Bilist på cannabis fik beslaglagt sin bil

En 26-årig mandlig bilist fortryder nok nu, at han torsdag satte sig bag rattet i sin bil, på trods af at han havde indtaget cannabis og havde et kørselsforbud.

For klokken 16.07 blev bilisten standset og kontrolleret af politiet på Batzkes Bakke i Hillerød. Her fik han fik politiets narkometer til at slå ud for cannabis, oplyser politiet i døgnrapporten.