Alle døre er lukket på Hillerød Bibliotekerne - men der er skruet op for onlinetilbuddene, sider bibliotekschef. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Bibliotekstilbud er rykket online Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bibliotekstilbud er rykket online

Bibliotekerne har lukket - også for selvbetjening. Men de henviser til de mange muligheder online. For eksempel kan du læse e-bøger, se film eller læse aviser helt tilbage fra 1990

Hillerød Posten - 23. marts 2020 kl. 07:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Hvis du ikke nåede at hamstre bøger, inden bibliotekerne i Hillerød og Skævinge lukkede ned, så fortvivl ej. Der er masser af online tilbud, som du kan tilgå hjemme fra sofaen. Bibliotekarerne har finkæmmet alle afkroge af internettet, og er vendt tilbage med et udvalg, der betyder, at ingen borgere i Hillerød Kommune kommer til at kede sig".

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Hillerød Bibliotekerne, som lover, at der både er noget for voksne og børn, og også de studerende, der snart skal til eksamen.

"Vi har skruet helt op for formidlingen af bibliotekets mange online-tilbud. Bibliotekerne i Hillerød og Skævinge er lukket ned, men i stedet gør vi alt, hvad vi kan, for at borgerne får glæde af biblioteket hjemmefra," udtaler bibliotekschef Stine Have i pressemeddelelsen.

Opgavehjælp De studerende er lige nu i gang med blandt andet at skrive opgaverne SRP og SOP, hvilket godt kan være en anelse mere udfordrende end sædvanligt, da både biblioteker og skoler er lukket ned. Men Hillerød Bibliotekernes studiebibliotekar Julie Feldskov Henriksen har gjort sit til, at det hele glider lidt nemmere.

På bibliotekets hjemmeside har hun samlet alle de gode råd, henvisninger og links, der skal til for at komme i mål med opgaverne. Derudover har de studerende mulighed for at få bibliotekarhjælp til at finde materialer og kilder via online tjenesten 'Biblioteksvagten', som kan tilgås direkte fra bibliotekets hjemmeside. Her kan man komme i kontakt med en af i alt 254 biblioteksvagter, der sidder klar til at hjælpe med alt mellem himmel og jord. De er blandt andet rigtigt dygtige til at hjælpe med søgestrategier til SRP eller SOP.

Børnefamilier Rigtig mange forældre er i denne tid hjemme med deres børn og kæmper med at finde aktiviteter til både store og små poder, men der hjælp at hente. Hillerød Bibliotekernes seje team af børnebibliotekarer deler nemlig ud af alle deres gode råd vedrørende højtlæsning, lege, kulturoplevelser, som kan live-streames, krea-aktiviteter, filmanbefalinger og endda også, hvordan du får dit barn til at vaske fingre. Hillerød Bibliotekerne deler det hele på hjemmesiden og sociale medier.

I det hele taget bugner bibliotekets hjemmeside hilbib.dk i denne tid af online tilbud. Der er e-bøger, lydbøger, film, magasiner og ekstraordinært også åbnet op for adgang til avisernes artikeldatabase, Infomedia, hjemmefra. Her kan du læse over 75 millioner artikler fra landsdækkende, lokale og nichemedier. Der er artikler helt tilbage fra 1990 og frem til i dag.

Du logger ind med dit cpr. nummer og din pinkode til biblioteket. Er du ikke meldt ind på biblioteket, så kan du oprette dig som låner hjemmefra, bare du har dit NemID.

Ingen udlån Bibliotekerne samt afhentningsstedet i Uvelse er lukkede, også for selvbetjening. Det vil derfor ikke være muligt at låne eller aflevere materialer. Reservationer, man ikke har nået at hente, bliver stående på hylden i syv dage, når biblioteket åbner igen. Man kan ikke aflevere materialer, så man kan forny dem online eller aflevere dem senest syv dage, efter biblioteket igen er åbnet. Man skal ikke betaler gebyrer på materiale, som skulle have været afleveret i lukkeperioden. Man kan ikke reservere nye materialer i lukkeperioden.

Alle arrangementer og aktiviteter til og med 3. april er indtil videre aflyst eller udskudt.

Læs mere på hilbib.dk.

Mdt