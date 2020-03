Send til din ven. X Artiklen: Biblioteket samler læsetips under coronakrisen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Biblioteket samler læsetips under coronakrisen

Hjælp Hillerød Bibliotekerne med at skabe en 'Hillerød Læser Sammen'-fotocollage

Hillerød Posten - 26. marts 2020 kl. 14:39 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

'Hillerød læser sammen - vil du være med?'.

Sådan lyder overskriften på et Facebookopslag fra Hillerød Bibliotekerne 22. marts. På opslaget kan man se en masse af bibliotekernes ansatte, som viser, hvad de læser netop nu, og bibliotekerne opfordrer alle hillerødborgere til at dele et foto af, hvad de læser netop nu.

"En søndagshilsen fra alle os, der ligesom mange andre pt. arbejder hjemme. Vi sunder os ovenpå en begivenhedsrig uge og savner hverdagen på biblioteket sammen med alle jer. I dag nyder vi solen og søndagen med en god bog og tænker, at mange af jer måske gør det samme. Derfor vil vi høre, om I har lyst til at være med til at lave en Hillerød Læser Sammen collage?," skirver biblioteket og opfordrer alle til at dele et billede af sig selv og den bog (eller avis, tegneserie, ebog, lydbog, tidsskrift), man læser lige nu - og så lægge det i kommentarfeltet. Så samler biblioteket alle de skønne billeder sammen til en collage.

Biblioteket håber, rigtig mange vil deltage.

Imens bibliotekerne er lukket, henviser de til deres onlinetilbud via hilbib.dk. Studerende kan få hjælp til at komme i mål med deres opgaver, og der kan lånes både e-bøger, lydbøger, film, magasiner og ekstraordinært også avisartikler via Infomedia hjemmefra.

Mdt