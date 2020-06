Se billedserie Nyt boligbyggeri kan skyde på Tikanten, hvor en ejendomsmægler holder til i dag. Foto: Martin Warming

Bevaringsværdig bygning risikerer livet for nyt boligbyggeri

Nyt byggeri med 44 boliger i fire etager på Tikanten er til politisk behandling. Projektet kræver, at en bygning med Save-værdi 4 rives ned

Hillerød Posten - 03. juni 2020

Et nyt byggeri med 44 boliger i tre-fire etager kan skyde op på hjørnet af Helsingørsgade og Københavnsvej i Hillerød.

I hvert fald skal politikerne i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget i dag, onsdag, tage stilling til en startredegørelse for byggeriet, som firmaet Bonava A/S har ansøgt om at sætte i gang.

Udvalgsformand Dan Riise fra Venstre er forud for mødet positiv over for at sende startredegørelsen ud i høring hos borgerne, siger han til Hillerød Posten:

"Jeg synes, det er et spændende projekt at snakke om, og jeg vil anbefale, at vi sætter det i gang og kommer ud og snakker med byen og naboerne om det. Det er ikke et smukt hjørne i dag - det ser faktisk ud af pommern til. Når man kommer ind i byen fra den side af Helsingørsgade, så kan jeg godt forestille mig at se et flot byggeri som indgang til vores by," siger han.

Rive bolig ned På grunden ligger i dag en erhvervsejendom med parkeringsplads på matriklerne og en bolig på Helsingørsgade 56. Lokalplansområdet ligger lige ved Frederiksborg Slotshave i et kvarter med ældre villaer i 1-2,5 etager, men langs Københavnsvej og Helsingørsgade ligger der enkelte etagebyggerier i 3,5 etager - altså med samme højde som det eventuelt kommende boligbyggeri.

For at projektet kan realiseres, skal villaen på Helsingørsgade 56 rives ned. Villaen er opført i 1925 og er Save-registreret til 4. Det betyder, at bygningens bevaringsværdi skal vurderes i forbindelse med en ny lokalplan. Nordsjællands Museum anbefaler, at bygningen bevares, men forvaltningen vurderer ifølge sagsfremstillingen ikke, at Helsingørsgade 56's bevaringsværdier "kan opveje de fordele som et veldisponeret byggeri på hjørnet af Københavnsvej og Helsingørsgade kan tilføje byen og området som helhed," skriver forvaltningen i sagsfremstillingen og vurderer derfor, at bygningen kan rives ned i forbindelse med projektet.

"Save-værdi 1 og 2 skal der ikke pilles ved, men 3 og 4 skal besluttes hver gang. Det er klart, at det er noget, vi også skal snakke om i forbindelse med byggeriet," siger Dan Riise, som også anbefaler, at det nyetablerede arkitekturråd kommer med deres input til startredegørelsen:

"Det bliver min anbefaling, at vi spørger dem til råds, når det handler om en så fremtrædende placering i byen - som nabo til Slotsvænget og Slotshaven. Jeg synes, det er meget nærliggende at spørge dem i første høringsproces om deres syn på sagen".

Fladt tag Bonava ønsker, at byggeriet får et såkaldt 'københavnertag', som er fladt på toppen med en anelse fald ud mod kanterne. Ifølge forvaltningens sagsfremstilling er bebyggelsens højde afstemt med Københavnsvejs eksisterende bygninger, og bebyggelsen trappes ned mod Helsingørsgade fra fire etager til tre etager for at tilpasse sig skalaen på Helsingørsgade.

Facaderne foreslås opført i tegl med røde og brune nuancer, mens taget foreslås beklædt med sorte plader med karakter af skifer. På taget vil Bonava etablere en stor, fælles tagterrasse, ligesom der etableres fælles gårdhave.

Boligerne får private tagterrasser mod gaden og sydvendte altaner i gårdrummet.

Mod Helsingørgade trækkes byggeriet 2,5 meter tilbage fra fortovet, og mod Københavnsvej trækkes det 1,5 meter tilbage for at imødekomme arkitekturpolitikkens mål om grønne kantzoner mellem fortov og bygning.

Parkeringspladserne skal etableres som nedgravede p-lifte i gårdrummet med to biler for hver p-lift. Der bliver én p-plads per bolig.

Boligprojektet har tidligere været præsenteret for både ABT-udvalget og byrådet, fortæller Dan Riise.

"Da kom vi med nogle tilkendegivelser om højde og bredde, og hvad vi vil acceptere og ikke acceptere. Men det er jo ikke det samme, som at projektet nu bare bliver godkendt fra en ende af. Nu tager vi en snak og finder ud af, om vi vil anbefale at sætte det i gang og høre borgerne om projektet".

Passende højde Den gældende lokalplan for området stammer tilbage fra omkring 1988 og udlægger området til blandet bolig og erhverv. Ifølge lokalplanen er der en maksimal etagehøjde på 1,5 etager på grunden, men en kommuneplanramme bestemmer, at der må bygges i maksimalt 2,5 etager.

Dan Riise er ikke bekymret for bygningens højde, siger han:

"Højden er sat ned, så den passer med den højde, der er på modsatte side på Skansevej og Københavnsvej. Samtidig takker det en gang ned, hvor det slutter".

Forvaltningen kommer med en række anbefalinger om ændringer. Blandt andet vurderer forvaltningen, at byggeriet bør have en højere grad af detaljering, eksempelvis ved fremspring i facaden, reliefvirkning eller andet spil i murstensforbandet. Forvaltningen vurderer også, at der bør være et fokus på detaljering og udformning af bygningsdele som altanværn, terrasseopgange, døre, vinduesrammer og sokkel.

Der skal også være et særligt fokus på at sikre boligerne - både inde og ude - mod støjgener. Samtidig skal de eksisterende villabebyggelser sikres mod indbliksgener.

Hvis arbejdet med startredegørelsen fortsætter, skal et eventuelt lokalplansforslag også ud i otte ugers høring, inden det kan vedtages i byrådet.