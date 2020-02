Unicon vil beholde deres betonværk på Falkevej i stedet for at flytte til Allerød, som det ellers har været planlagt igennem flere år. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

Betonværk bliver i Hillerød: Nu kan vi overholde støjgrænserne

Unicon vil blive på Falkevej i Hillerød, hvor de med forskellige tiltag ikke længere har behov for en dispensation fra at overholde støjgrænserne

Hillerød Posten - 04. februar 2020 kl. 14:45 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Betonvirksomheden Unicon har i årevis arbejdet på at flytte deres fabrik fra Falkevej i Hillerød og bygge nyt i Allerød Kommune - men nu er planerne opgivet, oplyser virksomheden i en pressemeddelelse.

Unicon har nemlig nu mulighed for at overholde støjgrænserne, selvom de bliver på deres nuværende adresse, fortæller virksomheden.

En ny støjrapport fra støj-målingsfirmaet Miljøakustik viser, at Unicon kan overholde støjgrænserne ved optimal produktion uden behov for at forlænge den nuværende støjdispensation i Hillerød Kommune. Det kan Unicon ved at anvende helt nye hybrid-roterlastbiler og nye støjabsorberende materialer til støjisolering af vaskepladsen i kombination med støjafskærmning om hele arealet.

Samtidig er Unicon blevet præsenteret for en ny el-drevet teknologi på hybrid-roterlastbiler til transport af beton, og teknologien gør det ifølge Unicon muligt at påfylde og aflæsse beton med et lavere støjniveau og mindre CO2-udledning, fortæller Steen Dahlgaard, projektchef i Unicon A/S, i pressemeddelelsen:

"Unicon bliver forventeligt den første beton-producent i hele EU, som i 2020 begynder at anvende den nye støjsvage hybrid-roterlastbil, som også har en reduceret CO2-udledning".

Ved den el-drevede teknologi til processen med påfyldning og aflæsning undgår Unicon at anvende den dieseldrevne motor, som både har et relativt højt støjniveau og udleder CO2.

Påfyldning og aflæsning af beton er en proces, som almindeligvis har en varighed på cirka 10 minutter per beton-lastbil, og derfor har processen væsentligt betydning for den oplevede støj fra et betonværk.

Miljøhensyn De nye oplysninger, som altså betyder, at Unicon kan forblive i Hillerød med en mere støjsvag og effektiv produktion, har fået virksomheden til at droppe planerne om at flytte til Allerød Kommune, udtaler Steen Dahlgaard:

"Når den største byggeaktivitet i Nordsjælland findes i Hillerød kommune, så har vi af hensyn til både miljø- og CO2-påvirkningen, trafiktrængslen og transportomkostningerne fra de cirka 6000 årlige transporter fra Unicon en forpligtelse til at revidere beslutningen om at flytte produktionen til Allerød, når vi har fået dokumentation for nye muligheder for støjsvag og effektiv produktion i Hillerød".

Unicon har afprøvet en ny type støjisolering og indretning af vaskepladserne ved Unicons betonværk i Odense. Resultaterne derfra betyder, at virksomhedne i stedet for at bygge nyt vil investere i støjabsorberende materialer ved indretningen af nye vaskepladser for roter-lastbilerne ved betonværket i Hillerød, således at vaskeprocessen kan gennemføres effektivt inden for støjgrænserne, oplyser virksomheden.

Unicon vil også opstille støjskærm omkring den resterende del af arealet, så de overholder støjgrænserne ved skel til alle nabobygninger, skriver de i pressemeddelelsen.

Unicons dispensation til at støje mere end det tilladte på Falkevej udløber ved udgangen af 2020, men Unicon har ikke behov for forlængelse af dispensationen, idet de nye støjreducerende tiltag vil blive implementeret i 2020, oplyser virksomheden.

To millioner Unicon havde brugt to millioner kroner på at forberede flytning af produktionen til Allerød, hvor de havde fået de nødvendige tilladelser til igangsættelse af byggeriet og produktionen, oplyser virksomheden.

"Vi beklager naturligvis, at vi har været anledning til megen sagsbehandling i kommunen, når vi nu ikke skal bruge byggetilladelsen, men grundlaget for at flytte produktionen fra Hillerød til Allerød er bortfaldet, når vi kan gennemføre støjreducerende tiltag, som kan sikre en effektiv og mindre miljøbelastende produktion i Hillerød", udtaler Steen Dahlgaard i pressemeddelelsen.

Mdt

