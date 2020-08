Uvelse IF får en check på 14.000 kroner fra OK, der skal hjælpe den lokale forening gennem corona-krisen. Modelfoto Foto: Sergey Ryzhov - stock.adobe.com

Benzinsalg kommer ungdommen i Uvelse til gode

OK giver Uvelse IF 30 procent ekstra i sponsorstøtte, så de får hjælp til at komme igennem coronakrisen

Hillerød Posten - 01. august 2020

Der skulle egentlig 'kun' have stået godt 11.000 kroner på sponsorchecken til Uvelse IF.

Men energiselskabet OK har denne gang valgt at lægge 30 procent ekstra oveni, så Uvelse IF får ekstra hjælp til at klare sig igennem denne udfordrende tid.

Det skriver OK i en pressemeddelelse.

"Vi bruger primært vores sponsorkroner til arbejdet med vores børn og unge medlemmer. Vi måtte jo aflyse gymnastikopvisningen i foråret, og det er jo en afdeling med mange børn, så her forsøger vi at holde kontingentet nede, så alle kan være med. Desuden går der penge til at få nødvendige redskaber til afdelingen," siger formanden for Uvelse IF Anders Andskov Thorsen.

Pengene har OK's kunder sparet op til klubben ved at tanke på deres OK Benzinkort. Når man vælger at knytte sit benzinkort til sponsoraftalen, støtter man gratis med et beløb for hver liter brændstof, der tankes på kortet.

Det koster med andre ord ikke kunden ekstra at tanke, da det er OK og Dagli'Brugsen i Uvelse, der udbetaler pengene.

En vanskelig tid "Vi er rigtig glade for aftalen, og det gode samarbejde med Dagli´Brugsen, og møder altid en god opbakning fra byen. Vi har cirka 120 medlemmer i alt og heraf er omkring halvdelen børn og unge. Vi forsøger at få badminton i gang for børnene efter ferien, hvor vi håber at vi kan begynde igen for fuld tryk - selvfølgelig efter de givne retningslinjer," tilføjer formanden.

Uvelse IF er én af 1.800 klubber og foreninger, der kommer til at nyde godt af ekstra støtte fra OK.

Schæferhundeklubben Hillerød kreds 5 har også modtaget et mindre beløb fra ordningen.

Det danske energiselskab vil frem til og med maj 2021 øge sponsorstøtten med 30 procent til alle eksisterende foreninger med en benzinkort-aftale, så de får ekstra hjælp til at klare sig igennem coronakrisen.

"Vi ved, at denne tid er speciel vanskelig for alle klubber og foreninger, hvor mange har været tvunget til at sætte deres aktiviteter på pause. Derfor øger vi nu støtten til vores loyale og trofaste sponsormodtagere med 30 procent, så både voksne, børn og unge fortsat vil have mulighed for at dyrke idræt og foreningslivet, der hvor de bor," siger Anders Knudsen, salgsdirektør i OK, i pressemeddelelsen.

Med et OK-benzinkort eller OK-appen vælger man selv, hvilken forening man vil støtte, når man tanker. Og det koster altså ikke kunden ekstra.

