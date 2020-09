Bedsteforældre støtter unges klimaaktion på Torvet

"Vi deler her de unges respekt for videnskaben omkring klima og miljø og den lurende frygt for en forringet fremtid, den fremviser. Vi støtter de aktive unges kamp, stillet over for en global katastrofe," skriver tovholder Johnny Christiansen til Hillerød Posten.