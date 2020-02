En mand i slutningen af 40'erne blev i sidste uge varetægtsfængslet ved Retten i Hillerød for trulser mod en medarbejder på Orion på Københavnsvej. Arkivfoto

Beboer varetægtsfænglet for trusler mod ansat

En mand, der er i slutningen af 40'erne, er blevet varetægtsfængslet, efter at han har truet en medarbejder på Orion på Københavnsvej i Hillerød.

Manden har, ifølge politiets anklager Rikke Hald, fremsat flere vidnetrusler mod en medarbejder på Orion, der er et bo- og rehabiliteringstilbud til mennesker med komplekse psykosociale vanskeligheder.

Truslerne mod den kvindelige medarbejder blev fremsat henholdsvis den 9. og 15. februar, efter at kvinden havde vidnet i en anden sag, som manden er involveret i.

"Han vil have hende til at trække sine vidneforklaringer til politiet tilbage. Men vi tager vidnetrusler meget alvorligt, så nu vil vi forsøge at få ham varetægtsfængslet," fortæller Rikke Hald til Hillerød Posten.