Beboer i nybyggeri raser: Ingen ledige p-pladser

Troels Schmidt troede, at der var en ledig p-plads 100 meter fra hans nye lejlighed på Carlsbergvej. Men sandheden viste sig at være en helt anden

Bilerne triller frem og tilbage, bakker og vender, men der er helt fyldt op på p-pladserne på den lille vej Campusvej ved Carlsbergvej.

En af dem, der har været heldige at finde en plads til sin bil, er Troels Schmidt. Han er en af de nye beboere i den nye bebyggelse Carlsbakken, hvor han flyttede ind i april. Men det er rent held, at han fandt en p-plads, siger han:

"Jeg tør slet ikke køre i min bil mere. For når jeg kommer tilbage, er det helt umuligt at finde en plads. Når jeg skal ned at handle, så går jeg. For ellers risikerer jeg, at jeg skal holde langt væk oppe i villakvartererne," siger han.

Det er både beboerne og de studerende på Københavns Professionshøjskoles uddannelser på campus, som bruger p-pladserne. Og ingen skilte viser, at nogen skulle have fortrinsret til at bruge pladserne, så måske er der også pendlere, som skal med toget, som stiller bilen på vejen.

"Føler sig snydt" Men Troels Schmidt er rasende på udlejeren Balder, som han mener, har stillet ham en p-plads i udsigt:

"Jeg føler mig i den grad snydt. I deres udlejningsmateriale står der sort på hvidt, at der er parkering 100 meter fra ejendommen. Der står bare ikke, at der aldrig er nogen af dem, der er ledige," siger han.

Da han klagede, fik han at vide, at han bare skulle have spurgt til parkeringen.

"Men man spørger jo heller ikke, om der er vinduer i lejligheden," siger han.

Bygger mere Han mener ikke, at kravene i lokalplanen er opfyldt. Her står der, at der minimum skal være to p-båse per 300 kvadratmeter. Det vil næsten svare til en p-plads per lejlighed, og det er der i hvert fald ikke, mener Troels Schmidt. Han står ikke alene, for flere af de andre beboere i de 140 andre lejemål i Carlsbakken klager også over den manglende parkering, men de tør ikke stå frem blandt andet af frygt for repressalier fra udlejerens side, siger han.

Samtidig frygter beboerne, at parkeringsforholdene kun bliver forværret fremover:

"Der bliver bygget flere lejligheder - og også et supermarked (Lidl, red.) på Carlsbergvej. Så der kommer kun flere biler til," siger Troels Schmidt.

Han er meget glad for sin lejlighed på Carlsbakken og håber at kunne blive boende, også med en bil.

"Men som det er nu, kan jeg ikke køre ud for at handle, for når jeg kommer tilbage, er alt optaget. Nogle holder sågar og venter på, at en plads bliver ledig. Ellers skal man op og parkere i villakvartererne ved hospitalet - eller den gratis p-plads ved Teglgårdssøen. Og det er næsten en kilometer væk," siger Troels Schmidt.

"Rigtig ærgerlige" Hos den svenske boliginvestor Balder, som står bag Carlsbakken, beklager ejendomsdirektør Christina Holberg Fenger parkeringsproblemerne:

"Vi er selvfølgelig rigtig ærgerlige over, at vores beboere oplever, at der er mangel på p-pladser i området omkring Carlsbakken, og dette er en udfordring, som vi tager meget seriøst," skriver hun i et skriftligt svar il Hillerød Posten.

Ifølge hende er der flere p-pladser på vej i området:

"Området omkring Carlsbakken er tænkt som en helhed, og i helheden bidrager vi alle kollektivt til, at infrastrukturen fungerer. Dette gælder bl.a. også parkeringspladser i området, hvor der samlet set ender med at være godt 300 p-pladser. Af dem er alene cirka 20 procent forbeholdt specifikke brugere, alle øvrige er til fri afbenyttelse for grundejerforeningens beboere/brugere. På nuværende tidspunkt, hvor området fortsat er i fuld udvikling, er alene de første 112 p-pladser færdiggjort, og det skaber desværre en midlertidig mangel på p-pladser".

P-aftale på vej I Grundejerforeningen arbejder de på at få iværksat en fast parkeringsaftale, som medfører, at der kan udstedes licenser til p-pladserne, og denne parkeringslicens vil give brugeren ret til at parkere på arealet, men ikke krav til en specifik p-plads, skriver hun:

"Balder har fortrinsret til 70 af disse parkeringslicenser, som vil blive tilbudt vores lejere i Carlsbakken. Har man ikke parkeringslicens, har man fortsat mulighed for at parkere på arealerne, dog i tidsbegrænset omfang. Vi tror på, at denne løsning vil hjælpe på manglen af ledige p-pladser".

Hun håber også, at tiden vil hjælpe:

"Det er desværre altid sådan, at når man bor i et område under udvikling, så skal både ejendommen og omgivelserne "falde på plads", og vi er overbeviste om, at når skolestart, byggeri, indflytninger mv. går ind i en normaliseret periode, så vil området også "falde til ro". Vi arbejder fokuseret på at løse udfordringen så hurtigt som muligt," skriver hun.