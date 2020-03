The Beatophonics spiller i Støberihallen på lørdag.

Beatophonics i Støberihallen

Det danske retrorockband The Beatophonics kan opleves i Hillerød

The Beatophonics spiller koncert i Støberihallen lørdag 7. marts klokken 20.

The Beatophonics kommer med et friskt live-set med tilhørende ny sceneproduktion og et nyligt udkommet andet album, som er opfølgeren til deres selvbetitlede debutalbum fra 2015. Året 2020 og touren markerer samtidig bandets 10 års jubilæum som band.