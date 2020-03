Bauhaus og Hillerød Fodbold har lavet en sponsoraftale, der betyder, at Bane 2 på Hillerød Stadion skifter navn til Bauhaus Arena. Fra Venstre er det varehuschef Phillip Hansen, sJackie Rasmussen, der er sports- og salgsdirektør i Hillerød Fodbold, og Morten Bechmann, der er souschef i Bauhaus i Hillerød. Foto: Martin Warming

Send til din ven. X Artiklen: Bauhaus køber banenavn på Hillerød Stadion Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bauhaus køber banenavn på Hillerød Stadion

Hillerød Fodbold har lavet en sponsoraftale med den lokale Bauhaus-butik

Hillerød Posten - 02. marts 2020 kl. 05:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hillerød Stadion på Selskovvej hedder stadig Hillerød Stadion. Men bane 2 foran klubhuset skifter nu navn til Bauhaus Arena.

Læs også: Succestræner vender tilbage til Hillerød Fodbold

I hvert fald når klubbens 2. divisionshold spiller på banen.

Hillerød Fodbold har nemlig lavet en sponsoraftale med Bauhaus i Hillerød, der betyder, at banen fremover hedder Bauhaus Arena.

Det er Phillip Hansen, der er varehuschef i Bauhaus Hillerød, der er hoppet med på ideen om at købe banenavnet.

"Vi glæder os rigtig meget til samarbejdet. Klubben har en meget interessant ungdomslinje, hvor de gør meget ud af at finde talenter inden for egne rækker og give dem en chance. Og så er det jo en klub i fremgang, der har store ambitioner, Det vil vi godt være med til at støtte op om. Vi vil også godt støtte noget, der har et lokalt præg, og selv om vi er en del af en stor kæde, så vil vi også godt være med til at bakke op om nogle af de gode ting, der er i byen," siger Phillip Hansen, der håber, at samarbejdet kommer til at omfatte andet end rettighederne til at kalde banen for Bauhaus Arena.

"Vi har nogle ikke helt færdige tanker om at gøre det til andet end bare at sætte et skilt op ude på stadion. Jeg tror, at vi kan lave nogle fornuftige samarbejder på forskelliger måder til fordel for både os og fodboldklubben. Vi vil godt være med til at synliggøre klubben endnu mere, og jeg tror, at vi kan være til glæde og gavn for hinanden på flere områder," siger Phillip Hansen.

Bane 2 på Hillerød Stadion skifter navn til Bauhaus Arena. Foto: Martin Warming



Et skulderklap Sports- og salgsdirektør Jackie Rasmussen fra Hillerød Fodbold er selvfølgelig også glad for samarbejdet med Bauhaus.

"At en landsdækkende kæde som Bauhaus vælger at tro på de projekter, som vi har sat i søen, er et kæmpe skulderklap. Det har været en god og iderig proces, som vi har været igennem. Philip Hansen og Morten Bechmann (souschef, red.) har været meget engageret, og det glæder mig enormt, at de er med på holdet. Vi byder Bauhaus velkommen i netværket og ser frem til et stærkt samarbejde og mange fede oplevelser sammen fremover," siger Jackie Rasmussen.

Hvor meget, Bauhaus har betalt for banenavnet, ønsker hverken Hillerød fodbold eller Bauhaus at oplyse.

Sponsoraftalen gælder indtil videre til medio 2021.

Hillerød Fodbold, der har overvintret på 10. pladsen i 2. division, tager i øvrigt hul på sæsonen lørdag den 7. marts, hvor holdet møder Vanløse på udebane.

relaterede artikler

Hiver støvlerne ned fra hylden igen: Dropper karrierestop for Hillerød Fodbold 22. januar 2020 kl. 09:00