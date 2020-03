Se billedserie Planterne i de to nederste felter i Barokhaven er ved at blive fjernet. Herefter skal jorden ligge brak i et års tid for at udsulte ormene. Foto: Martin Warming

Barokhaven graves op: Skadelige orme skal udsultes

Planen om at udsulte ormene ser ud til at virke, fortæller slotsgartneren

Hillerød Posten - 26. marts 2020

Slots- og Kulturstyrelsen er i disse år i fuld gang med at hive 60.000 buskbom-planter op af jorden i Barokhaven. De mange planter, der udgør de flotte kongelige monogrammer i haven, er nemlig blevet angrebet af skadelige orme, såkaldte nematoder, og skal derfor erstattes af nye planter.

Arbejdet med at fjerne de 'gamle' planter begyndte sidste forår, og arbejdet skrider planmæssigt frem, fortæller slotsgartner John Nørgaard Nielsen til Hillerød Posten.

"Sidste år ryddede vi de to øverste felter for planter, og jorden har nu ligget brak i et års tid. Planen er at udsulte ormene og give dem så dårlige betingelser for at overleve som overhovedet muligt, og det ser heldigvis ud til at virke. Vi har løbende taget prøver, og de viser, at der er færre og færre orme i jorden. De er desværre ikke helt væk, men det er nu på et niveau, hvor det ikke længere er skadeligt for de nye planter, som vi snart sætter i jorden," siger slotsgartneren.

Det er cirka seks år siden, at slotsgartnerne opdagede, at der var noget galt med planterne i Barokhaven. Det tog dog lang tid, før en norsk forsker endelig fandt ud af, at det var jorden, der var fyldt med de små mikroskopiske orme, der lever af planternes rødder.

Fire millioner kroner Slots- og Kulturstyrelsen har forsøgt at bekæmpe nematoderne på forskellige måder men uden det ønskede resultat, og sidste år besluttede man sig altså for at grave alle de 60.000 buksbom-planter op og erstatte dem med nye.

Et arbejde, der tager tre år og koster i omegnen af fire millioner kroner.

"De gamle planter stod meget tæt, og en del af projektet handler om at give de nye planter mere plads. De nye planter, som vi sætter, får faktisk tre til fire gange mere plads end de gamle, og på den måde får de bedre vækstvilkår og bliver mere modstandsdygtige over for blandt andet ormeangreb. Derudover laver vi også bedre dræning af jorden, og vi ændrer de tidspunkter, hvor vi klipper planterne. Tidligere blev de klippet i juni - altså midt om sommeren, hvor solen stod og bagte ned på dem - men fremover venter vi med at klippe dem til august. Alle disse tiltag skulle gerne gøre planterne mere modstandsdygtige," fortæller John Nørgaard Nielsen.

Corona-retningslinjer Tidligere stod der mellem 15-16.000 buksbom-planter i hvert felt, men for at give de nye planter mere plads, bliver der kun plantet mellem 5-6000 planter i hvert felt.

Parterret, som man kalder området med de kongelige monogrammer på, består af fire store felter, som hver især er indrammet af lave buksbomhække og blomsterbede med stauder, sommerblomster, løgplanter og pyramideformede taks.

Det er den øverste del af parterret med Christian den 6. og Frederik den 5.'s monogrammer, der nu har ligget brak i et års tid, og efter planen bliver der snart sat nye planter i de to felter.

"Vi kan formentlig gå i gang med at sætte de nye planter i jorden i løbet af et par uger. Nu er der godt nok kommet nogle forskellige corona-retningslinjer, som vi selvfølgelig skal rette os efter, så vi ved ikke helt, om vi får lov til at fortsætte projektet, men det håber vi," siger slotsgartneren.

Klar i 2021 Arbejdet med at rydde de to nederste felter med Margrethe den 2. og Frederik den 4.'s monogrammer gik i gang for et par uger siden.

"Det er fuldstændig samme opskrift som sidste år. Nu fjerner vi alle planterne, jorden og rødderne, og så får felterne lov til at ligge brak i et års tid, inden vi sætter de nye planter i jorden til næste forår," fortæller slotsgartneren.

Først i forsommeren 2021 vil hele området være restaureret og klar til at blive genindviet. En begivenhed, der i øvrigt falder sammen med Barokhavens 25-års jubilæum.

