"Vi vil gerne hjælpe med de absolut mest nødvendige ekspeditioner i denne tid," siger Palle Lange Andersen. Arkivfoto: Martin Warming

Bank kører på vågeblus

Danske Bank i Hillerød holder kun åbent for de mest nødvendige ekspeditioner

Mens mange af Danske Banks medarbejdere i øjeblikket arbejder hjemmefra og rådgiver kunderne via online- eller telefonmøder, så har Danske Bank i Hillerød valgt at holde ekstraordinært åbent for de mest nødvendige ekspeditioner - men med særlige forholdsregler for at passe godt på både kunder og medarbejdere.

Det fortæller Palle Lange Andersen, der er filialdirektør i Danske Bank i Hillerød.

"Vi vil gerne hjælpe med de absolut mest nødvendige ekspeditioner i denne tid, men vi tager selvfølgelig vores forholdsregler. For eksempel lukker vi kun få kunder ind ad gangen og i det omfang, det er muligt, beder vi kunderne om at bruge vores digitale løsninger og vores pengeautomater," siger Palle Lange Andersen.

Pres på ved lønningsdag Palle Lange Andersen forventer, at der bliver særligt pres på afdelingen i Hillerød omkring lønningsdag, hvor mange kunder normalt besøger afdelingen for at ordne deres bankforretninger. Med færre åbne filialer og få medarbejdere på arbejde, kan det godt sætte ekstra pres på afdelingen i Hillerød i denne usædvanlige tid.

Derfor har banken også taget en række nye initiativer, der skal hjælpe de kunder, som plejer at bruge bankens kasse. Blandt andet har Danske Bank åbnet op for, at kunder kan give fuldmagt til pårørende, så de kan hjælpe med at ordne økonomien, for eksempel via deres egen mobil- eller netbank. Det er også muligt for kunder, der ikke er så digitale, at ringe ind og overføre penge til for eksempel deres voksne børn, som også er kunde i banken, der så får mulighed for at hæve kontanter eller betale regninger.

"Vi forsøger på mange måder at hjælpe vores kunder ekstraordinært i denne tid. Vi ved, at mange plejer at komme i vores afdeling for at betale deres regning eller hæve kontanter omkring månedsskiftet, og det pres forsøger vi at imødekomme med nye løsninger," siger Palle Lange Andersen og tilføjer:

"Men vi vil naturligvis opfordre de kunder, der kan, til at bruge vores digitale løsninger, så vi i den her usædvanlige tid kan fokusere på at hjælpe dem, der ikke har så let ved det digitale, samtidig med at vi passer på både vores kunder og medarbejdere".

