Badmintonstjerne skal sælge huse i Hillerød

Mads Conrad-Petersen har lagt badmintonkarrieren på hylden og vil i stedet uddanne sig til ejendomsmægler

Hillerød Posten - 21. juli 2020 kl. 18:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Badmintonspilleren Mads Conrad-Petersen, der i mange år har været en del af verdenstoppen i herredouble, har sadlet om.

Fra at være en af de bedste badmintonspillere i verden, vil han nu gå efter at blive en af de bedste i Hillerød til at sælge boliger.

32-årige Mads Conrad-Petersen er netop startet hos Lokalbolig på Helsingørsgade, hvor han i første omgang skal kigge sine kolleger over skulderne og blandt andet være med til at udleje boliger på Carlsbakken og i Hildis Have.

"Jeg fik et tilbud om at starte i Lokalbolig i Hillerød, hvor jeg i første omgang kan læne mig op ad Kim Andreasen (indehaver, red.) og Emil Christian Nielsen (salgschef, red.), der har mange års erfaring, og jeg kunne ikke forestille mig et bedre team til at lære mig op," siger han.

Lysten var væk Mads Conrad-Petersen meldte i marts ud, at han med øjeblikkelig virkning ville stoppe med at spille badminton på topplan.

"Jeg er utrolig glad for det, jeg har opnået som badmintonspiller, men jeg kunne mærke, at lysten simpelthen ikke var der mere," fortæller han.

"Fysisk kunne jeg sagtens have fortsat, men når lysten ikke er der længere, så er det på tide at stoppe. Hvis man skal konkurrere mod de bedste spillere i verden, så skal man være 100 procent på, og det var jeg ikke længere. Der er et stort pres forbundet med at spille badminton på det niveau, jeg har spillet på - både fra en selv men også fra ens omgivelser - og jeg er faktisk lettet over at være stoppet," siger Mads Conrad-Petersen, der nu glæder sig til at få mere tid sammen med familien.

"Før rejste jeg hele verden rundt for at komme på arbejde. Jeg var væk op til 130 dage om året, men nu kan jeg stå hjemme på mit badeværelse og kigge over på mit nye arbejde, og jeg glæder mig vildt meget til at kunne deltage mere i dagligdagen herhjemme og aflevere min datter i institution om morgenen. Det gjorde jeg ikke de første fire år af hendes liv," fortæller han.

Den 32-årige badmintonstjerne er flyttet til Hillerød, og han glæder sig til, at han ikke længere behøver at rejse verden rundt for at komme på arbejde. Foto: Martin Warming

Passion for boliger Mads Conrad-Petersen har altid haft lyst til at prøve kræfter med ejendomsmæglerbranchen. Interessen tog til, da han købte sin første lejlighed i Valby i 2013.

"Jeg har altid haft en passion for boliger, og jeg har brugt meget tid på at følge med i, hvordan markedet har udviklet sig, og så er jeg god til tal. Og så passer det mig fint, at det ikke er et 8 til 16-job. Det kunne jeg ikke se mig selv i. Det har jeg jo ikke været vant til. Jeg har været vant til at sætte mig mål og så finde en vej til at nå målet, også selv om det kræver hårdt arbejde. Jeg er først glad og tilfreds, når målet er nået, og det vil jeg klart tage med mig over i det nye job," siger han.

Mads Conrad-Petersen er oprindeligt fra Askov i Jylland. Han flyttede han til København, da han var i starten af 20'erne, og for et års tid siden købte Mads Conrad-Petersen og hans kone et hus i Hillerød.

"Vi havde en lille datter, og så trak det der med hus og have i os, og da min kone kommer fra Hillerød, så var det næsten naturligt, at vi skulle flytte tilbage hertil. Vi er meget glade for at bor i Hillerød, og vi har ikke fortrudt på noget tidspunkt," fortæller Mads Conrad-Petersen, der i øvrigt blev far for anden gang for et par måneder siden.

God kemi Kontakten til hans nye arbejdsplads opstod, da Mads og hans kone købte huset i Hillerød.

"Det var Lokalbolig, der solgte det hus, vi endte med at købe, og der var bare en rigtig god kemi mellem os. Da Emil en dag stod og småfrøs udenfor vores hus, mens han ventede på en mulig køber til vores nabohus, inviterede jeg ham indenfor, så han kunne se, hvordan vi havde fået renoveret vores hus. På et tidspunkt faldt snakken på, hvad jeg skulle lave, når jeg ikke skulle spille badminton mere, og da jeg fortalte ham, at jeg altid har haft en passion for huse, så gav resten ligesom sig selv," siger Mads Conrad-Petersen, der har været i gang i sit nye job i en lille måneds tid.

"Jeg glæder mig til ikke bare at blive målt på, hvad jeg kan, når den står 19-19 i en badmintonkamp, men også hvad jeg kan som menneske og person. Jeg har altid været vant til at arbejde meget for at opnå mine mål, og det vil jeg blive ved med i mit nye job. Jeg har aldrig haft intentioner om, at jeg, når min badmintonkarriere sluttede, bare skulle have et arbejde, hvor jeg ikke skulle lave noget, og jeg glæder mig vildt meget til at møde en masse mennesker og hjælpe dem godt videre med en ny bolig. Det giver mig energi," slutter den forhenværende professionelle badmintonspiller.

Mads Conrad-Petersen har blandt andet vundet EM-guld i herredouble sammen med Lads Pieler Kolding. Han var også en del af det danske landshold, der vandt Thomas Cup (verdensmesterskaberne for hold) i 2016. I 2018 var han nummer fire på verdesnranglisten, og han har været i tre semifinaler i All England.

Selv om han nu har valgt at stoppe med at spille badminton på topplan, så har han ikke smidt alle sin ketsjere ud. Han træner stadig i den lokale badmintonklub i Hillerød, og til august begynder han at træne i Greve, hvor han skal spille på eliteplan.

