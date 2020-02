Ars Nova Copenhagen spiller i Slotskirken

Ars Nova har hermed sat sig for at udforske, hvordan dette fængslende maleri kunne komme til udtryk i toner. Dette er resulteret i et underfuldt, lidenskabeligt og gådefuldt program, hvor den menneskelige stemme besynger det guddommelige - både i det fysiske og det overjordiske. Med anslaget i form af Claude Debussy's store åbnende klang i - "Dieu! Qui'il la fait bon regarder" ("Gud får hende til at se godt ud") er scenen sat. Fra den middelalderlige cantiga om, hvordan den hellige Maria beskyttede en gravid abbedisse til David Langs korte stykker om kærlighed og fald. Centralt i programmet står Benjamin Brittens Sacred and Profane - komponeret i 1974: En sangcyklus til middelalderlige tekster, også om forskellige former for kærlighed, både hellig og vanhellig, men også om lidelse og dødelighed," skriver Slotskirken om koncerten.