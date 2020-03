Se billedserie Hillerød Kunstdage, der skulle have været afholdt i dagen fra den 20. til 22. marts, er blevet udskudt. Arkivfoto: Martin Warming

Flere lokale arrangementer bliver nu udskudt på grund af coronavirus

Hillerød Posten - 12. marts 2020

Hillerød Kunstdage, der skulle have været afholdt i dagene fra den 20. til den 22. marts, er blevet udskudt på grund af coronavirus. Det samme er en lang række andre arrangmenter.

Kunstdagene plejer at trække omkring 10.000 mennesker til de mange forskellige arrangementer, der bliver afholdt rundt omkring i byen på atelier, udstillingssteder, i Royal Stage, på slottet, biblioteket og mange andre steder, men på baggrund af regeringens opfordring til, at man bør aflyse eller udskyde arrangementer med over 1.000 deltagere, bliver kunstdagene altså ikke til noget i denne omgang.

Carsten Larsen, der er direktør i Royal Stage, der skulle have huset en stor udstilling i forbindelse med kunstdagene, traf beslutningen om at udskyde arrangementet fredag eftermiddag.

"Vi har endnu ikke besluttet os for, hvornår vi så vil afholde Hillerød Kunstdage. Vi kunne sikkert godt finde nogle ledige datoer i april, men vi ved jo ikke, hvornår det her slutter. Lige nu er det sat på stand by, og så må vi se, hvad der sker. Jeg tror ikke, at det bliver til noget før til efteråret," siger Carsten Larsen til Hillerød Posten.

Men det er ikke kun Hillerød Kunstdage, der nu bliver udskudt på grund af coronavirus. HGI's gymnastikopvisning, der skulle have været afholdt i Royal Stage på søndag, er også blevet udskudt, og det samme er den store sy- og strikmesse, der skulle have været afholdt i Royal Stage i slutningen af måneden.

Til gengæld ser det i skrivende stund ud til, at koncerten 'The Greatest Love of All' på fredag den 13. marts bliver gennemført, og der er heller ikke umiddelbart lagt op til, at koncerten 'The Lord of the Rings and the Hobbit' den 16. marts bliver udskudt eller aflyst.

"Men situationen ændrer sig jo dag for dag og time for time, så jeg vil opfordre folk til at følge med på vores hjemmeside, hvis de har købt billetter til et arrangement hos os," lyder det fra Carsten Larsen.

Ren katastrofe Carsten Larsen lægger ikke skjul på, at hele situationen kommer til at gøre rigtig ondt på Royal Stages økonomi.

"Det er en ren katastrofe. Marts er normalt en af vores travleste måneder på året, men der er allerede en del firmaer, der har aflyst deres møder og konferencer hos os, så det er helt sikkert noget, vi kommer til at mærke rent økonomisk. Derudover risikerer vi også at gå glip af en masse entreindtægter til de koncerter og messer, vi må udskyde eller aflyse," siger Carsten Larsen.

"Men det er jo ikke kun et problem for Royal Stage. Det er et problem, der rammer meget bredt. Både virksomheder, handelsliv og kulturinstitutioner bliver ramt af det her. Det er et samfundsproblem, og der er helt sikkert mange, der kommer til at mangle nogle penge i kassen, og det skal vi have fundet en løsning på. Vi må have regeringen til at kigge på det, og jeg synes, det ville være rimeligt, hvis vi fik en eller anden form for kompensation eller erstatning," siger Carsten Larsen, der er meget utilfreds med, at statsminister Mette Frederiksen blot opfordrede til, at man ikke gennemførte større arrangementer.

"Jeg synes, at vi har en rigtig svag statsminister, når hun kommer med sådan en udmelding. Hun pålægger os at skulle træffe nogle beslutninger, som vi slet ikke har belæg for at skulle træffe. Vi har ikke en læge- eller sundhedsfaglig baggrund eller uddannelse, så hvordan skal vi dog kunne træffe den beslutning. Det er ikke fair," siger Carsten Larsen.

Regeringen har efterfølgende meldt ud, at de vil drøfte muligheden for kompensation i en eller anden form.

Følgende arrangementer i Royal Stage er udskudt: HGI's gymnastikopvisning, 15. marts

Hillerød Kunstdage, 20.-22. marts

Gospel workshop, 23. marts

Sy- og strikmesse, 27.-29- marts

Situationen ændrer sig time for time, og vi anbefaler derfor, at man følger med på Royal Stages egen hjemmeside for seneste nyt.

Var helt klar En af de store aktører, der er med i Hillerød Kunstdage, er Hillerød Kunstforening, der sammen med Hillerød Bibliotek skulle have haft en stor udstilling i Royal Stage og en udstilling på Annaborg på Frederiksværksgade.

"Det er selvfølgelig rigtig, rigtig trist og ærgerligt, at vi bliver nødt til at aflyse. Vi var forberedt til fingerspidserne og helt klar. 130 kunstnere havde tilmeldt sig den Censurerede Forårsudstilling i Royal Stage, og vi havde glædet os til at modtage og se deres kunst. Derudover skulle vi have udstillet lokale gymnasieelevers malerier og kostumer fra Klaverfabrikken på Annaborg, men det bliver altså desværre heller ikke til noget, og det er vi selvfølgelig kede af," siger Margit Borring, der er formand for Hillerød Kunstforening.

"Vi kunne have valgt at gennemføre den Censurerede Forårsudstilling, men vi synes ikke, at det giver nogen mening, når udstillingen i Royal Stage er aflyst. De to udstillinger hænger uløseligt sammen," siger hun.

De 130 kunstnere, der var blevet udvalgt til at deltage i den Censurerede Forårsudstilling i Royal Stage, skulle have afleveret deres kunst til Hillerød Kunstforening i weekenden, men det blev altså aflyst i sidste øjeblik.

"Vi ringede rundt til dem alle sammen i fredags, og der var ingen, der mødte op for af aflevere deres kunst i weekenden. Flere af dem, jeg har talt med, er selvfølgelig kede af, at udstillingen ikke bliver til noget lige nu, men de forstår godt beslutningen," siger Margit Borring. Det får ikke umiddelbart økonomiske konsekvenser for Hillerød Kunstforening, at Hillerød Kunstdage er blevet udskudt.

Kunstnergruppen AD HOC, der havde planlagt en udstilling på VUC i forbindelse med kunstdagene, har også valgt at udskyde deres udstilling, og Frederiksborg Slot udskyde de to omvisninger, museet havde planlagt i forbindelse med Hillerød Kunstdage. Øvrige omvisninger afholdes som planlagt. SlotsArkaderne gennemfører til gengæld de aktiviter, de har planlagt i forbindelse med kunstdagene, hvor Galleri ArtTour blandt andet har en børneworkshop på Torvet ved Glitter.

