Det er her på Tikanten, at Bonavas byggeri ifølge arkitekturrådet bliver for tungt. Foto: Martin Warming

Arkitekturråd: Byggeri på Tikanten er unødvendigt bastant

Forslaget om et boligbyggeri på Tikanten er for voldsomt.

Det er firmaet Bonava, som ønsker at bygge 44 boliger i tre-fire etager på grunden, hvor der i dag ligger blandt andet Place2Live og et fitnesscenter på hjørnet af Helsingørsgade og Københavnsvej. Men Bonavas projekt møder kritik af arkitekturrådets tre medlemmer:

Rive villa ned

For at projektet kan blive til virkelighed, ønsker bygherren at rive en villa på Helsingørsgade 56 ned, selvom den har en SAVE-værdi på 4, og Museum Nordsjælland har anbefalet, at den bevares. Men Arkitekturrådet vurderer, at bygningen godt kan rives ned - dog "på betingelse af en øgning af den generelle arkitektoniske kvalitet, en nedskalering og formidling af skalaen mellem det nye byggeri og den eksisterende villabebyggelse," skriver rådet blandt andet i deres udtalelse.