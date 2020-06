Arkitekt- og ingeniørvirksomheden ARCnordic er flyttet fra Torvet og ind i historisk domicil på Helsingørsgade 43. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Arkitektfirma rykker fra Torvet over i nyt domicil Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Arkitektfirma rykker fra Torvet over i nyt domicil

ARCnordic er flyttet til Helsingørsgade

Hillerød Posten - 13. juni 2020 kl. 17:38 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er så travlt i arkitekt- og ingeniørvirksomheden ARCnordic, at rammerne på Torvet i Hillerød var blevet for trange. ARCnordic er derfor flyttet ind i nyt domicil på i Helsingørsgade 43, hvor der med mere end 600 kvadratmeter er mere plads til de over 20 ansatte, der arbejder på byggeprojekter i hele landet.

Direktør Peter Lindholm glæder sig over, at virksomheden nu har sikret sig plads til både nuværende behov og fremtidig vækst, fortæller han i en pressemeddelelse:

"For nogle år siden udvidede vi virksomheden til også at levere ingeniørrådgivning. Det har skabt øget efterspørgsel fra bygherrer, der gerne ser ydelserne fra arkitekter og ingeniører samlet ét sted".

Markant ejendom ARCnordics nye domicil er en markant ejendom i Hillerød og rummer ifølge firmaet en lang og spændende historie. Oprindeligt blev den opført i 1880, og i mange år var den hjem for en af byens "store familier", nemlig familien Nordsten, der lagde navn til byens dengang største fabrik, der fremstillede landbrugsmaskiner, hvor Slotsarkaderne i dag ligger. Det er blandt andet i fabrikkens lokaler, at kulturhuset Støberihallen nu ligger.

I 1980'erne rykkede Tryg forsikring ind i Helsingørsgade 43, og siden advokatfirmaet WTC, der i dag har til huse i Slotsgade og i Helsingør.

"Det er med en vis ærefrygt, at man rykker ind sådan et sted her. Vi er utroligt taknemmelige for at få lov at overtage så smukt et domicil. Bygningen i sig selv taler sit eget sprog, men også indretningen er helt fantastisk til vores behov. Vi har, i samarbejde med udlejer, istandsat overalt, og vi er virkelig glade for resultatet," udtaler Peter Lindholm.

Manglede parkering Firmaet havde også et lavpraktisk problem på Torvet, fortæller Peter Lindholm:

"Vi var glade for at bo på Torvet, men manglen på parkering var et problem. Det er nu løst med vores helt egen p-plads med masser af plads til både os selv og vores gæster".

Venter med fest Normalt holder ARCnordic sig ikke tilbage, når der er noget at fejre, men den aktuelle forsamlingssituation hindrer, for nu, en åbningsfest.

"Vi er da kede af, at vi ikke for alvor kan markere, hvad der for os, er noget stort. Men nu åbner samfundet jo stille og roligt igen, så mon ikke det kan blive en skøn sensommerfest," udtaler Peter Lindholm.

Mdt