Arbejdsulykke: Håndværker død efter fald fra stillads

Manden, der kom fra Ringsted-området, faldt kort før klokken 8 lørdag morgen ned fra 4. sals højde, da han gik rundt på et stillads på byggepladsen.

Der var ingen, der så selve faldet, men manden blev fundet livløs på jorden. Han blev forsøgt genoplivet, men han liv stod altså desværre ikke til at redde.

Ulykker, der sker under arbejde, skal anmeldes til Arbejdstilsynet, og derfor blev Arbejdstilsynet tilkaldt for at undersøge de nærmere omstændigheder omkring ulykken.