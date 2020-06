Ansat stjal airpods fra lager

23-årig mand idømt betinget fængsel for at stjæle Apple Airpods på sin arbejdsplads

En 23-årig ansat i Elgiganten i Hillerød lod sig friste af at snuppe fire sæt Apple Airpods Pro, da han arbejdede som lager- og servicemedarbejder i butikken i Slangerupgade i februar.

Manden blev dømt for tyveriet, da sagen var for Retten i Hillerød i maj.

Manden tog de fire sæt høretelefoner fra en kasse på lageret, men Elgiganten opdagede efterfølgende, at airpodsene manglede indkaldte manden til en samtale, hvorefter han blev bortvist fra virksomheden, står der i dombogen. Dagen efter samtalen aftale han med Elgiganten, at han skulle aflevere de fire sæt høretelefoner tilbage. De havde en værdi på i alt næsten 9.000 kroner.

Den 23-årige mand er ikke tidligere straffet. Han er nu under uddannelse og har fået et nyt fritidsjob, oplyste han i retten.

Retten lagde vægt på, at det var en enkeltstående hændelse, at manden ikke tidligere var straffet, og at han afleverede de stjålne varer tilbage efter kort tid.