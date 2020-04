En anonym, fast kunde i Kirkens Korshærs genbrugsbutik har valgt at støtte butkken, som netop nu er coronalukket. Foto: Mdt

Anonym stamkunde støtter trængt genbrugsbutik med 'pænt beløb'

Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Slotsgade fik støtte efter en artikel i Hillerød Posten

Hillerød Posten - 30. april 2020

Der er kommet en hjælpende, økonomisk håndsrækning ind på kontoen i Kirkens Korshærs genbrugsbutk i Slotsgade.

Hillerød Posten bragte 7. april en artikel om, at Røde Kors' genbrugsbutik i Slotsgade var lukningstruet på grund af den manglende indkomst i denne coroatid - og at byens andre genbrugsbutikker også var hårdt pressede, og straks derefter blev Kirkens Korshær kontaktet af en af de faste kunder. Manden, som ønsker at være anonym, frygtede for butikkens liv og ønskede at donere et mindre femcifret beløb til støtte for butikken.

Butiksleder Lene Helbrønd blev glad og overrasket:

"Først troede jeg, det var en and, men pengene er gået ind på kontoen. Så det er jo super godt," siger hun til Hillerød Posten.

Støtter varmestuer Manden kommer ifølge butikslederen ofte i butikken:

"Han savner meget at komme i butikken og opleve det fællesskab, vi har. For ham ville det være en katastrofe, hvis butikken lukkede. Men der måtte jeg altså understrege, at vi ikke er lukningstruede. For vi har et stort bagland i Kirkens Korshær, og vi er en af de butikker, som tjener rigtig godt. Så Kirkens Korshær ville aldrig lukke os," siger hun.

Pengene er der dog stadig brug for i regnskabet, for alt overskud går ubeskåret til socialt arbejde:

"Vi er en social organisation, som støtter blandt andet varmestuer og herberger. Så det er katastrofalt, når vi mister pengene til at støtte dem, for så er det de svageste i vores samfund, det går ud over. Det er helt sikkert guld værd, at vores kunde støtter os - også selvom han ikke skal frygte, at vi ikke har penge til huslejen," siger Lene Helbrønd.

1,3 millioner Genbrugsbutikken i Slotsgade 38, lige ved Fisketorvet, sendte sidste år et overskud på 1,3 millioner kroner til Kirkens Korshær, og med den seneste tids lukning er der omkring 200.000 kroner mindre at sende videre.

"Selvom Kirkens Korshær har 240 butikker på landsplan, så er Hillerød er en dem, der tjener bedst, og så er det mange penge at mangle i denne tid," siger Lene Helbrønd, der glæder sig til at genåbne butikken - forventeligt 11. maj.

"Vi har jo også 60 frivillige i butikken, som har et fælles sted at hygge sig og have det godt. Vi har et fantastisk arbejdsklima her, og det mener jeg også kunderne kan mærke. Men vi skal selvfølgelig passe på os selv og hinanden. Vi har to frivillige på 92 år, og jeg selv er 64, og jeg er en af de yngste. Så vi er i risikogruppen," siger hun og forklarer, at de frivillige vil få værnemidler, og der vil blive opsat plastikskærm for at beskytte medarbejderne i butikken.

"Der er også nogle, der har sagt, at de nok ikke kommer tilbage lige med det samme, fordi de er bekymret for deres helbred," siger hun.

Den anonyme doner opfordrer andre til at støtte genbrugsbutikker i Hillerød også.

"Vi er virkelig taknemmelige. For vi har hverken omsætning eller adgang til hjælpepakker," siger Lene Helbrønd.