Anne Kromann udstiller i Støberihallen

"Værkerne, der udstilles i foyeren, er papirarbejder og malerier, der har en sanselig, poetisk og undersøgende æstetik. Et af de gennemgående temaer for Anne Kromann´s værker, er mellemrum. Rummet imellem vores kroppe og rummet der opstår i relationer," skriver Støberihallen i en pressemeddelelse og fortsætter:

"Papirarbejdet har et grafisk udtryk i sort/hvid. I disse værker arbejder Anne med, at tydeliggøre "det negative rum" ved at fremhæve det rum, der er omkring motivet."