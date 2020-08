Anja Greisen bliver - ifølge hende selv - generet af støj fra byggepladsen på hjørnet af Frederiksværksgade og Tulstrupvej på alle mulige tidspunkter af døgnet. Arkivfoto: Martin Warming

Send til din ven. X Artiklen: Anja har fået nok af byggestøj: - Nu sælger jeg min lejlighed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Anja har fået nok af byggestøj: - Nu sælger jeg min lejlighed

Hillerød Posten - 27. august 2020 kl. 05:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Anja Greisen, der er direkte nabo til byggepladsen på hjørnet af Frederiksværksgade og Tulstrupvej, har fået nok af byggestøj. På nabogrunden er Rescale ved at bygge 35 rækkehuse og 40 lejligheder i den bygning, der indtil 2009 husede det gamle pædagogseminarium.

Anja Greisen er faktisk så træt af larmende maskiner, bippende og støjende lastbiler og lifte og bankelyde, der - ifølge hende - generer hende på alle mulige tidspunkter af døgnet, at hun nu har valgt sætte sin lejlighed til salg.

"Jeg er indforstået med, at der kommer noget støj fra en byggeplads, men i Hillerød Kommune er reglerne sådan, at man kun må støje mellem klokken 7 og 18 på hverdage. Jeg er plaget af byggestøj på alle mulige og umulige tidspunkter af døgnet, og de arbejder og støjer også i weekenderne," fortæller Anja Greisen, der nu har kontaktet fire lokale ejendomsmæglere med henblik på at sælge sin lejlighed.

"Jeg har ikke brugt min altan én eneste gang denne sommer. Jeg kan simpelthen ikke holde ud at sidde derude på grund af støjen. Jeg bliver nødt til at sove med ørepropper i, og jeg har også været nødt til at lukke alle vinduerne i mit soveværelse, og det er ikke særlig sjovt, når det har været 30 grader hele dagen," tilføjer Anja Greisen, der flyttede ind i lejligheden, der ligger i boligblokken på den modsatte side af byggepladsen på Frederiksværksgade, for tre år siden.

Mindst 100 beviser Kommunen har fastsat nogle regler for, hvornår der må komme støj fra en byggeplads, og i dem står der, at der - som udgangspunkt - må støjes i tidsrummet mellem klokken 7 og 18 på hverdage.

Men Anja Greisen har mindst 100 beviser på, at bygherren EMR, murer & entreprenør A/S ikke overholder reglerne.

"Jeg har sendt over 100 mails til kommunen og mindst lige så mange videoer, der dokumenterer støjen. Kommunens medarbejderne er meget imødekommende og forstående, men der sker bare ikke rigtigt noget. Jeg ved, at de har været på et par tilsyn på byggepladsen, men de har ikke kunnet konstatere, at der bliver støjet uden for det tilladte tidsrum. Men jeg har jo masser af beviser på, at det sker, og jeg føler mig enormt krænket over, at kommunen ikke er i stand til at håndhæve de regler, de selv har lavet. Jeg må indrømme, at min tillid til kommunen ikke er særlig stor længere," siger Anja Greisen.

"Jeg synes, at kommunen skulle tage på nogle flere tilsyn og lade være med bare at stole på, hvad bygherren siger. Bygherren har hele tiden en masse undskyldninger for, hvorfor der kommer larm fra byggepladsen uden for det tilladte tidsrum, men han er jo bare interesseret i, at byggeriet bliver færdigt så hurtigt som muligt, og så længe der ikke er nogle konsekvenser, når man overtræder reglerne, så bliver det ikke bedre," siger Anja Greisen.

Bliver sur og gnaven Og støjen går Anja Greisen så meget på, at det har haft stor betydning for hendes ve og vel.

"Man bliver sur, gnaven, frustreret og negativ, når man bliver generet af byggestøj på alle mulige tidspunkter af døgnet og ikke får sin nattesøvn. Jeg har en rigtig dejlig lejlighed, men den er nærmest blevet en forbandelse for mig. Jeg forbinder den med noget negativt på grund af byggestøjen, og jeg sørger altid for at booke min kalender op med så meget som overhovedet muligt, når jeg ikke er på arbejde, for at komme væk fra min lejlighed - og støjen," fortæller hun.

"Nu er der også blevet sat en alarm op på byggepladsen, der går i gang, når der er nogen, der bevæger sig rundt på byggepladsen om aftenen eller om natten. Den støjer med 120 decibel, og den har været gået i gang flere gange de sidste tre uger. Det er helt vildt, som den larmer, og man får en kæmpechok, når den går i gang. Jeg har kontaktet politiet og spurgt, om en alarm må larme så meget, og det er de ved at undersøge for mig," siger Anja Greisen.

Skal væk fra byen Anja Greisen har også kontaktet politiet for at få dem til at tage sig af den støjende nabo. Men heller ikke her var der nogen hjælp at hente, fortæller Anja Greisen, der nu er gået på jagt efter et nyt - og mere fredeligt sted - at bo.

"Jeg har blandt andet kigget på et rækkehus i Uvelse. Jeg skal i hvert fald væk fra byen og al den byggestøj," siger Anja Greisen, der har følgende opfordring til kommunen:

"Når man laver nogle regler, så er man også nødt til at sætte tid af til at sørge for, at de bliver overholdt. Det synes jeg ikke, kommunen har gjort. Jeg føler, at jeg er blevet jaget ud af mit eget hjem, og kommunen har stort set intet gjort for at hjælpe mig," slutter hun.

relaterede artikler

Nej til overnatning på byggepladser 15. oktober 2013 kl. 17:00