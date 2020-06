Anja Hededal er ny afdelingschef i Hillerød Kommune

"Jeg er rigtig glad for, at vi nu har ansat Anja Hededal her i Hillerød Kommune. Anja kommer med en solid faglig ballast, hun er optaget af at skabe løsninger på tværs af fagligheder og har masser af erfaring med området. Jeg glæder mig meget til at samarbejde med hende på dette store og vigtige område," udtaler direktør for Børn, Skole, Familier og Kultur, Lisbeth Rindom, i en pressemeddelelse.

"Jeg er meget glad for og stolt over, at få muligheden for at arbejde med børn og unge i Hillerød. Jeg ser frem til at bidrage til den stærke faglige kultur, og særligt er det meningsfuldt for mig at arbejde for strategien om stærke fællesskaber med plads til alle. For mig er det væsentlige i at sikre, at børn og unge kan udvikles til mulighed for et selvstændigt voksenliv, at have fokus på tidlig og forebyggende indsats, udnyttelse af tværfaglige kompetencer i et udvidet samarbejde og at sikre skole og læring for alle børn og unge", udtaler hun i pressemeddelelsen.