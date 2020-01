Se billedserie Anders Matthesen kommer med et show på mellem 30 og 45 minutter til det store velgørenhedsshow til fordel for børn med kræft i Royal Stage onsdag 29. januar. Foto: Presse

Anders Matthesen til Hillerød: Kæmpe velgørenhedsshow i Royal Stage

Show til støtte for børn med kræft har både Anders Matthesen, masser af musik og en helt masse sportsstjerner på programmet

Hillerød Posten - 17. januar 2020 kl. 07:15 Af Mette Dolmer Thygesen og Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Både Anders Matthesen, Joey Moe, Malte Ebert og en række store sportsstjerner går på scenen til et stort velgørenhedsshow i Royal Stage onsdag 29. januar. Initiativtager til det store underholdningsshow ’Happy Allstars - MEGA Show’ er den 41-årige Ølstykke-borger Martin Jørgensen, som giver hele overskuddet fra showet videre til Kræftens Bekæmpelses kampagne ’Kræft er ikke for børn’. Alle, der deltager, optræder uden at få hyre for det, og også Royal Stage stiller lokalerne gratis til rådighed, så det fulde beløb går til at støtte børn og unge, som får kræft eller har pårørende med kræft.

Fik selv kræft Martin Jørgensen fik ideen til showet, da han selv fik konstateret kræft i maj 2019. ”Det var forbandet hårdt. Jeg havde ikke kræfter til at lege med mine børn eller være der for dem. Jeg var ganske enkelt for påvirket og fysisk hæmmet af kemo-behandlingerne. Da jeg lå derhjemme efter mine kemo-behandlinger, tænkte jeg, ’hvad kan jeg gøre for at hjælpe andre kræftramte familier?’. Jeg vil så gerne hjælpe andre, der er i samme situation som mig og min familie. Jeg faldt over kampagnen ’Kræft er ikke for børn’, og så gik jeg ellers i gang med planlægningen,” siger Martin Jørgensen, som i dag er erklæret helt rask.

Høj kvalitet Han begyndte at kontakte sportsstjerner og kunstnere, som han selv gerne ville opleve til showet. ”Det vigtigste for mig var at finde nogen, som jeg selv gerne vil opleve, og som leverer noget af høj kvalitet. Og så skulle de selvfølgelig ville stille op uden at få penge for det. Og det er jo ikke noget, man bare lige gør. Jeg har måske været i kontakt med 50 for hver fem, der har sagt ja,” fortæller Martin Jørgensen, som selv er aktiv inden for tennisverdenen og mener, at det gør en stor forskel, at man har dyrket idræt, når man bliver ramt af sygdom.

Et kæmpe navn Han er meget taknemmelig for, at så mange har sagt ja til at deltage i showet, blandt andre Anders Matthesen: ”Han er jo et kæmpestort navn, og når bare vi har ham med, så er det et hovednavn. Så jeg blev rigtig glad, da han vendte tilbage og tænkte, ’så har vi da gang i noget, der er rigtigt’,” siger Martin Jørgensen. Og det er ikke bare fem minutter, Anders Matthesen går på scenen med et par jokes – nej, det er et show på mellem 30 og 45 minutter: ”Så det er stort set halvdelen af hans ’Anden bringer ud’-show, som han har været på turné med,” fortæller arrangøren.

Sjov og underholdning Med som vært på showet er journalist og tv-vært Morten Ankerdal, kendt fra blandt andet TV2 Sporten, og fra sportens verdens deltager blandt andre badmintonspiller Victor Axelsen, som har vundet både VM- og EM-guld, cykelrytter Brian Holm, håndboldspillerne Hans Lindberg og Daniel Svensson og tennisspiller Tine Scheuer-Larsen. Derudover er underholdning med både Jakob Svejstrup, Mads Christensen, Klassens Tykke Dreng og MegaJam Band. Og selvom pengene går til bekæmpelse af kræft, kommer arrangementet ikke til at stå i skygge af sygdommen, siger Martin Jørgensen: ”Det skal være en sjov og underholdende aften - ikke trist og deprimerende. Kræften skal på ingen måde være i fokus. Vi skal grine i selskab med nogle store sportsstjerner og kunstnere," siger han og håber, mange vil bakke op ved at deltage i arrangementet, hvor der er plads til 3.000 mennesker: ”Jeg håber naturligvis på et stort fremmøde, for det vil gavne kampagnen, som er hele formålet”. Læs mere og køb billet på livehappy.dk.

