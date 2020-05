Anderledes spejderaktivitet: Spejdere gik til Paris og næsten tilbage...

Spejdere fra Brødeskovgruppen gik til Paris og næsten tilbage - i Danmark og hver for sig

De ugentlige spejdermøder er aflyst i denne coronatid. Derfor besluttede lederne i Brødeskov Gruppen at arrangere en lidt anderledes tur for spejdere og forældre i spejdergruppen, som holder til i Ny Hammersholt.

Opgaven gik i al sin enkelhed ud på at se, om det var muligt at gå de 1.157 kilometer Fra Spejderhytten på Hulvejen i Ny Hammersholt til Champs-Élysées i Paris på en enkelt weekend - sammen, men hver for sig.