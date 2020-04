Der er både sat vikarer ind og personale fra andre jobfunktioner i Hillerød Kommune. Arkivfoto Foto: Marko Poplasen/poplasen - stock.adobe.com

Anderledes bemanding i Hillerøds dagtilbud

Både nye pædagogmedhjælpere og andre kommunalt ansatte hjælper til i dagtilbuddene, efter de er genåbnet

Hillerød Posten - 23. april 2020

Der er sat ekstra hænder på, når de mange børn skal passes i Hillerød Kommunes dagtilbud, som genåbnede i denne uge.

Kommunen har ansat 68 midlertidige pædagogmedhjælpere, så er personer nok til at vaske legetøj og sengetøj, hjælpe børnene med at vaske hænder, gøre rent, sikre afstand med meget mere. Derudover har kommunen også bedt andre ansatte i kommunen om at hjælpe til.

"Vi kigger på, om der er nogle medarbejdere i kommunen, som er uden meningsfyldt arbejde i øjeblikket. Det er ganske få, men der bliver også flyttet lidt rundt nu," siger Peter Frederiksen (V), som er formand for Børn, Familie og Ungeudvalget.

"Der er for eksempel nogle sundhedsplejersker, som har til opgave at have samtaler med de ældre elever i folkeskolen, og de elever er der jo ikke. Vi har også nogle skolepsykologer og enkelte på kulturområdet, som vi kan bruge. Men langt de fleste kommunalt ansatte kan fortsætte deres arbejde digital hjemmefra," siger han.

112 medarbejdere Ifølge kommunaldirektør Erik Nygreen er det 112 medarbejdere, der normalt har andre opgaver i kommunen, som nu vil bistå personalet i dagtilbuddene, har han fortalt Frederiksborg Amts Avis.

"Vi har trukket vod gennem alle kommunens områder, og alle afdelinger bidrager i større eller mindre omfang," siger han til avisen.

Blandt andre rådgivere, kulturfolk og ansatte i by- og miljøafdelingen har meldt sig til at hjælpe i dagtilbuddene. Det svarer til cirka 73 fuldtidsstillinger oveni de 68 pædagogmedhjælpere, som kommunen har ansat.

Medarbejderne sætter deres normale arbejde på pause for en stund og bruger timer og enkelte dage i løbet af ugen i institutionerne for så stadig at arbejde med deres vanlige opgaver resten af tiden.

Mdt