Analyse: Nyt hospital kommer til at mangle senge

Allerede nu peger analyse på, at der ikke er nok sengepladser på Nyt Hospital Nordsjælland, som er ved at blive bygget i Hillerød

Det nye hospital i Hillerød vil have svært ved at rumme alle de patienter, som hospitalet får i fremtiden. Det viser en analyse, som politikerne i Regions Hovedstadens Sundhedsudvalg blev præsenteret for på deres møde 15. januar. Analysen blev sat i værk for at se, om der er plads nok til alle patienter i fremtiden på hospitalet, når det forventeligt tages i brug i 2024. Danskerne bliver ældre og ældre - og ikke mindst i Nordsjælland er der udsigt til en markant stigning i antallet af ældre og dermed behovet for hospitalsindsatser. Samtidig blev det nye hospital nedskaleret med 92 senge og 25 ambulatorier i 2016 for at sikre, at det ny hospital kan bygges inden for den fastsatte økonomi.

Reducere "sengeaktivitet" Ifølge analysen har Nordsjællands Hospitals afdelinger taget sig af flere patienter de foregående år, men alligevel har der været et stabilt antal sengedage. Det vil altså sige, at patienterne er indlagt i kortere tid. Og der bliver fortsat behov for, at patienterne er indlagt i kortere tid, når det nye hospital står klar: "Der vil være behov for at reducere sengeaktiviteten, hvis hospitalet skal kunne rumme patienterne i planområde Nord," skriver administrationen i referatet fra mødet. Hvis der skal være nok plads til alle patienter i fremtiden, er der ifølge administrationen behov for en markant reduktion af den såkaldte 'sengeaktivitet' i de kommende år - svarende til 616 senge i 2019 til 570 senge i 2024.

Mulige løsninger Hospitalet er i gang med projektet 'Livskraft', der skal effektivisere arbejdsgangene og behandlingen, så de 570 senge er nok. Men hvis 'Livskraft' ikke når i mål, ser administrationen fire andre muligheder for at skaffe sengepladser nok. Man kan ændre optageområdet for hospitalet, så en eller flere kommuner, Hørsholm, Frederikssund eller Allerød, i stedet flyttes til optageområde Midt, Herlev-Gentofte. Man kan også igen undersøge muligheden for at opretholde sengepladser på hospitalet i Frederikssund, som ellers står til at lukke, når det ny hospital tages i brug. Denne mulighed er dog i strid med de kriterier, som hospitalsbyggeriet blev godkendt og fik statsstøtte på. En tredje løsning kan være at flytte en eller flere afdelinger eller specialer til andre hospitaler, eller man kan kan flytte mere borgernær hospitalsbehandling ud til de to sundhedshuse, som efter 2024 vil være i Frederikssund og Helsingør.

Bekymrende Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) har en god mavefornemmelse omkring det nye hospital - men: "Jeg synes, det er bekymrende, at vi ser ind i så mange færre sengepladser. Men det ændrer ikke udgangspunktet; at det var en forudsætning for at få tilsagn om et nyt Nordsjællands Hospital, at matriklerne i Helsingør og Frederikssund skulle lukke og dermed give en otte procent stor besparelse. Der har været stor debat om forudsætningerne og effektiviseringer. Men skiftende regeringer har holdt fast i otte-procent-kravet. Og gør man også det fremadrettet, ser det svært ud," siger hun til Hillerød Postens søsteravis Lokalavisen Frederikssund. Politikerne vil følge sengesituationen nøje henover de næste år og frem til åbningen af hospitalet, og politikerne vil hvert halve år få fremlagt en status for udviklingen i sengepladserne. Mdt

