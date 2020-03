Alzheimerforeningen afholder generalforsamling

"Kom og sæt dit præg på lokalforeningen. Hvad synes du, der skal prioriteres i det kommende år? Vi håber, at medlemmer af foreningen samt andre interesserede - måske nogen af Hillerøds demensvenner - møder op og debatterer foreningens arbejde for at skabe aktiviteter for mennesker med demens, pårørende og efterlevende, skriver foreningen i en pressemeddelelse til Hillerød Posten.

Bestyrelse består af fem medlemmer og to suppleanter, hvoraf to medlemmer og to suppleanter er på valg, og et medlem har valgt at stoppe. Forkvinden er også på valg og genopstiller. Foreløbig har en ny kandidat meldt sig, men der er plads til flere i bestyrelsen. Så stil gerne op, lyder opfordringen fra foreningen.