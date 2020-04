Langt færre bliver undersøgt for hjertesygdomme og kræft hos lægen - og det er bekymrnde, siger region og praktiserende læger. Arkivfoto Foto: sebra - stock.adobe.com

Alt for få kontakter deres læge

Sundhedsvæsenet har travlt, men ikke for travlt til at tale med patienter, der har andre problemer end coronavirus. Så brug lægen som normalt, opfordrer både region og læger

Hillerød Posten - 16. april 2020 kl. 08:50 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere steder i landet oplever hospitalsafdelinger en bekymrende nedgang i henvisninger fra de praktiserende læger. For selvom fokus lige nu er på mennesker smittet med COVID-19, så er resten af sundhedsvæsenet ikke gået i stå. Derfor er er det vigtigt, at borgerne kontakter deres læge, hvis de har behov for det, lyder opfordringen fra Region Hovedstaden.

Mellem uge 6 og 10 blev cirka 400 personer om ugen henvist til udredning for hjertesygdomme, men i uge 12 og 13 blev tallet reduceret til under halvdelen. Et lignende fald kan ses blandt de borgere, der blev henvist til kræftpakker i Region Hovedstaden. En sammenligning mellem sidste uge i marts måned 2019 og samme periode i 2020 viser, at der blev henvist 271 færre personer til hospitalerne - og det vækker bekymring hos regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S):

"Det handler om liv. Jeg frygter, at der kan gå mennesker rundt med alvorlige symptomer, som ikke går til lægen, fordi de er bekymrede for at blive smittet med COVID-19. Men jeg vil gerne opfordre til, at man ikke går derhjemme og ser tiden an. Har man symptomer på sygdom, som er bekymrende, skal man altid kontakte sin læge," udtaler hun i en pressemeddelelse.

40 procent færre Samme melding lyder fra de praktiserende læger. Faldet i antal henvendelser hos egen læge skyldes næppe, at danskerne er blevet mindre syge, men at de holder sig væk med problemer og symptomer, der ikke er COVID10-relaterede.

"Vi har meget travlt ved telefonerne og ved mailen, men venteværelserne er mere stille end ellers. I gennemsnit er vores vurdering, at de praktiserende læger har oplevet et fald i aktiviteten på omkring 40 procent," udtaler Karin Zimmer, formand for Praktiserende Læger i region Hovedstaden (PLO-H), der gerne vil understrege, at borgerne ikke skal holde sig væk af frygt for at ulejlige deres læge.

"Vores patienter skal ikke holde sig tilbage fra at opsøge egen læge ved bekymring for helbredet. Lægerne følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger om begrænsning af smitte, og kan telefonisk afklare, om det er nødvendigt at møde frem i klinikken," siger Karin Zimmer.

Mdt