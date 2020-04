Alsønderup Fester skulle have været afholdt på Kr. Himmelfartsdag torsdag den 21. maj, men i år er festen altså blevetaflyst på grund af corona. Arkivfoto: Martin Warming

Alsønderup fester ikke i år

Aflysningen af Alsønderup Fester kommer til at ramme Kulsviergården og den lokale idrætsforening på pengepungen

Hillerød Posten - 07. april 2020 kl. 07:48 Af Martin Warming Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om det i skrivende stund stadig er uklart, hvad 'større forsamlinger' helt konkret betyder, så bliver der ikke afholdt Alsønderup Fester på Kr. Himmelfartsdag den 21. maj i år.

Statsminister Mette Frederiksen forlængede mandag aften forbuddet mod større forsamlinger, så det gælder til og med august, men allerede før statsministerens pressemøde havde folkene bag Alsønderup Fester besluttet at aflyse årets loppemarked.

"I lyset af Covid-19 har Alsønderup Fester, der plejer at kunne samle flere end 2.000 mennesker hvert år på Kr. Himmelfartsdag, har arrangørerne i år besluttet at satse på en fest i stedet," skriver Alsønderup Fester i en pressemeddelelse.

Festen bliver først afholdt senere på året, men alle festlighederne den 21. maj er altså helt aflyst.

Hul i budgettet Og det ærgrer selvfølgelig Michael Ruge, der er formand for Alsønderup Fester

"Vi afholder Alsønderup Fester for at fastholde sammenholdet i lokalområdet, men også for at kunne bidrage til driften af vores lokale idrætsforening og vores forsamlingshus, Kulsviergården," siger han i pressemeddelelsen.

Overskuddet fra Alsønderup Fester bliver fordelt mellem den lokale idrætsforening, Alsønderup Idrætsforening, og den selvejende institution Kulsviergården. Men der kommer altså til at mangle nogle penge i budgettet i år.

"Covid-19 kommer til at give et stort hul i budgettet, og hvis vi ikke finder en mulighed for at erstatte tabet, kan det for eksempel komme til at gå ud over deltagelse i de ungdomsstævner, som ungdommen herude nordvest for Hillerød deltager i med så stor glæde," siger Michael Ruge.

Alsønderup Fester har haft med i overvejelserne, om man skulle flytte hele arrangementet til senere på året, men det er ikke en mulighed, fortæller Michael Ruge.

"Vi så lidt på muligheden for at flytte til efteråret, men dels er der jo allerede nogen, der ligger med faste arrangementer der - for eksempel Nødebo og St. Lyngby loppemarkeder - dels flytter alle andre begivenheder til efteråret, så der bliver rift om kunderne. Og endelig har vi kontaktet flere af Hillerøds kirker, der alle ser ud til at flytte konfirmationerne til september. Netop konfirmationer er en af Kulsviergårdens muligheder for egen indtjening, så det ville jo være absurd at lægge Alsønderup Fester på det tidspunkt, og dermed blokere et par weekender, når ideen er at bidrage til blandt andet Kulsviergården. Derfor besluttede vi at satse på en overskudsgivende fest i stedet for".

Op mod 2.000 gæster plejer at deltage i Alsønderup Fester. Arkivfoto: Martin Warming



Planer om en fest Til gengæld har Alsønderup Fester altså planer om at afholde en større fest på Kulsviergården senere på året.

Festen var planlagt til den 22. august, men da det som nævnt stadig er uklart, hvad 'større forsamlinger' betyder, og om det altså overhovedet bliver tilladt at afholde arrangementer af den størrelse, så ved Michael Ruge endnu ikke, om den kan blive til noget.

"Vi har endnu ikke en plan b, men jeg vil ikke lægge mig ned, bare fordi det er vanskeligt. Der skal nok komme en idé. Måske et julemarked? Det er i hvert fald vigtigt, at vi prøver at finde et alternativ til Alsønderup Fester i år, så vi kan tjene lidt penge til idrætsforeningen og Kulsviergården," siger han.

