Alsønderup Fester aflyst: Idrætsforening må vinke farvel til stor pose penge

07. april 2020 Af Martin Warming

Alsønderup Fester er blevet aflyst i år på grund af corona-krisen. Og det kommer til at ramme Kulsviergården og Alsønderup Idrætsforening hårdt på pengepungen.

Alsønderup Fester plejer at sende 2500.000 til 300.000 kroner videre til Støtteforeningen, som fordeler dem til idrætsforeningen og Kulsviergården på baggrund af konkrete ansøgninger.

Men selv om Alsønderup Idrætsforening altså må vinke farvel til en stor pose penge fra Alsønderup Fester i år, så bakker Peter Windum, der er formand for Alsønderup Idrætsforening, 100 procent op om beslutningen om at aflyse.

"Jeg er selvfølgelig rigtig ked af, at festen ikke bliver til noget i år. De penge, vi plejer at få fra Alsønderup Fester, giver os et økonomisk fundament til alle de aktiviteter, vi kan tilbyde vores medlemmer," siger Peter Windum.

"Men den krise, vi står midt i nu, kan vi jo ikke gøre noget ved. Den kommer til at påvirke os alle sammen, men selvfølgelig er vi kede af det, Vi kan bare ikke gøre noget ved det, og jeg er rigtig glad for, at vi har været inddraget i beslutningen om at aflyse, og den bakker vi selvfølgelig 100 procent op om," siger formanden.

"Det er selvfølgelig mange penge for en idrætsforening som vores. Men vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at det ikke kommer til at gå ud over de aktiviteter, vi allerede har planlagt, og pt. har vi ingen planer om at aflyse noget. Vi vil skære ned på forskellige områder, så vi stadig kan gennemføre alle de ting, vi har planlagt," siger Peter Windum til Hillerød Posten.

Han håber, at nogle af de penge, som foreningen plejer at få fra Alsønderup Fester, i stedet kommer ind i forbindelse med en fest senere på året.

"Det bliver nok ikke det samme beløb, som vi plejer at få, men kan vi få bare halvdelen, så er det selvfølgelig også en stor hjælp for os," siger han.

