Afviser ekstra etage i boligblok på Jespervej

Byplanudvalg afviste at bygge i tre fremfor to etager på Jespervej 21

Hillerød Posten - 20. april 2020 kl. 06:17 Af Mette Dolmer Thygesen

Det bliver et 'nej' til at bygge i tre etager fremfor de to, som lokalplanen tillader, på Jespervej 21 i Hillerød øst.

Det besluttede et enigt Arkitektur, Byplan og Trafikudvalg på deres møde 1. april.

På adressen ønsker bygherren at opføre etagebyggeri på tre etager og en facadehøjde på 8,6 meter. Men ifølge lokalplanen kan bygningen kun opføres i to etager samt et sadeltag, som kan udgøre en halv etage. Således vil bygningen have en maksimal facadehøjde på seks meter. Politikerne ønskede ikke at give dispensation til at afvige fra lokalplanen, fortæller formand Dan Riise (Venstre):

"Sidste gang, vi lavede den lokalplan om, strakte vi den til det yderste i forhold til, hvad naboernes indsigelser kunne bære. Så vi er enige med naboerne i, at det vil genere væsentligt, hvis bygningen tillades i tre etager".

Indbliksgener Naboerne var på forhånd blevet hørt om mulighederne for at bygge i op til tre etager, og to naboer kom med indsigelser mod planerne. De har i deres bemærkninger peget på, at facadehøjden vil medføre mere skygge, og svalegange vil medføre indblik til deres ejendomme. Forvaltningen giver naboerne ret i, at "indbliksgener og aktivitet fra færdsel og ophold på selve svalegangene vil kunne opleves større og mere generende for de omkringboende".

Forvaltningen havde på forhånd anbefalet politikerne at afvise ansøgningen om dispensation, da "de indkomne indsigelser fra naboerne er væsentlige," skriver forvaltningen i referatet fra mødet.

To år gammel lokalplan Lokalplanen blev vedtaget i 2018 - altså for få år siden - og det tog politikerne i udvalget også med i deres betragtninger, siger Dan Riise:

"Når vi nu lige har lavet lokalplanen om, så er jeg ikke så vild med, at vi skulle ændre den bare to år efter. Nu har vi jo lavet en fornuftig og god lokalplan, så kan vi ikke være bekendt at komme og udvide det voldsomt, og det var udvalgsmedlemmerne enige om," siger han.

Projektlokalplanen for ejendommen Jespervej 21 giver plads til at opføre en boligblok med etageboliger og rækkehuse. På nuværende tidspunkt er der dog blot modtaget ansøgning på etageboligblokken, oplyser forvaltningen i referatet.